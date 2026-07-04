Wizz Air refuerza la conexión entre Málaga y Venecia con cuatro vuelos semanales

Venecia queda un poco más cerca de Málaga. Wizz Air ha comenzado a operar una nueva ruta directa entre la capital malagueña y el aeropuerto Marco Polo, una incorporación que amplía las opciones para viajar a una de las ciudades más visitadas de Italia. La aerolínea húngara volará cuatro veces por semana entre ambos destinos, con vuelos los lunes, miércoles, viernes y domingos, reforzando así la oferta internacional del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol.

La nueva conexión refuerza la oferta internacional del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y amplía las opciones de viaje entre la Costa del Sol y una de las ciudades más visitadas de Italia.

Con motivo del estreno de la ruta, los primeros pasajeros pudieron degustar antes del embarque una tarta conmemorativa elaborada para la ocasión.

Responsables de Aena y Wizz Air celebran los nuevos vuelos hasta Venecia desde Málaga. / l.o.

Acto de bienvenida en el aeropuerto de Málaga

Al acto asistieron el nuevo director del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, Sergio Millanes, y la ‘ground operations manager’ de Wizz Air, Julia Adam.

La ruta de Wizz Air se suma a las conexiones que ya existen entre Málaga y el área de Venecia. Ryanair también comercializa vuelos entre el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y Venecia, tanto con el aeropuerto de Treviso como con el Marco Polo, según la oferta disponible en su buscador de tarifas. En el caso de Treviso, los buscadores especializados recogen a Ryanair como la compañía que opera vuelos directos en esta ruta.