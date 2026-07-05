Deniegan la nacionalidad a un edil de Benahavís nacido y residente en España porque "no acredita el suficiente grado de integración en la sociedad española"

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha denegado la solicitud de nacionalidad del concejal del PP en Benahavís Scott Marshall, nacido y residente en España, porque "no acredita el suficiente grado de integración en la sociedad española".

Marshall ha nacido en Málaga y ha residido siempre en la Costa del Sol, se casó en el país y sus dos hijos han nacido y viven en territorio nacional, pero según el Ministerio de Presidencia no está arraigado conforme a lo requerido en el Código Civil español.

Y, aunque ha estudiado aquí y el español es su lengua principal, la resolución del Ministerio, a la que ha tenido acceso EFE, señala que Marshall "no justifica el conocimiento básico de la lengua española", ya que no aporta el Diploma de Español como Lengua Extranjera (DELE).

Tampoco acredita -según el Gobierno- que "conoce los valores históricos, constitucionales y socioculturales de España (CCSE), derivados de la configuración de España como un Estado social y democrático de Derecho", a pesar de que ha cursado su educación básica en Marbella, ejerce su actividad profesional en la Costa del Sol y es concejal en Benahavís.

Indignación por la resolución del Ministerio de Presidencia

El edil, que se siente español aunque su nombre pueda indicar lo contrario, está "indignado" con la resolución del Ministerio de Presidencia y en su momento presentó recurso de reposición contra una resolución que le parece "un despropósito", ha afirmado a EFE.

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, presenta la campaña junto al concejal de Benahavís Scott Marshall, en una imagen de archivo. / L. O.

Le disgusta ver cómo se le concede la nacionalidad "sin problema" a otras personas mientras se rechaza la suya, que ha nacido y vivido aquí "toda la vida", y le exigen, entre otras cuestiones, realizar un examen de español, que es el idioma que habla y en el que ha realizado sus estudios reglados en el país.

El motivo principal que ha llevado a Marshall, de padre escocés, a solicitar ahora la nacionalidad española por residencia está relacionado con la salida del Reino Unido de la Unión Europea y las implicaciones que eso tiene.

De este modo, instado por su padre, que cuenta con la nacionalidad española desde hace veinticinco años, se ha decidido a oficializar su situación, aunque nunca pensó que, habiendo "nacido y vivido aquí toda la vida, tendría problemas para ello".