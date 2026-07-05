Los diez pueblos malagueños donde refugiarte de la ola de calor

Vienen temperaturas muy altas no sólo en el interior de la provincia. Después de que Málaga haya soportado el segundo junio más caluroso de toda la serie histórica, con el aeropuerto en el tercer registro más alto en unos 80 años, toca mirar hacia esos diez pueblos donde escapar a los rigores veraniegos. Son una decena de localidades en cotas montañosas o valles frescos que evitarán los picos de la nueva ola de calor que azota a gran parte de España.

El recorrido incluye pueblos situados a más de 700 metros de altitud sobre el nivel del mar, que por las noches registran máximas muy por debajo de las que se sufren en puntos del litoral, especialmente cuando el terral más azota. En estos términos lo de destaparse en verano no es nada habitual. Al menos una sábana tienes que ponerte, relatan algunos de los lugareños de estos destinos de interior.

La cima de la provincia se sitúa en el límite entre la Axarquía y el Poniente granadino

Es Alfarnate el primero de los puntos que recomiendan los registros oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología. A casi 900 metros de altitud, no hay otro núcleo urbano que esté a mayor cota. Son famosos sus cerezos y esa ceremonia de origen japonés que por primavera atrae a miles y miles de visitantes con motivo del fin de semana denominado Sakura Alfarnate.

Unas vecinas del pueblo de Alfarnate vestidas con kimonos ante unos cerezos realizado con flores de papel escenifican la celebración del festival de Sakura. / Jorge Zapata

A muy pocos kilómetros y con apenas diferencia en cuanto a la altitud, en Alfarnatejo también superaremos los 800 metros sobre el nivel del mar. Las noches refrescan e incluso el día, con imponentes tajos montañosos que rodean su vega, estaremos protegido de los vientos más cálidos durante los meses de julio y agosto.

Una serranía donde poder recorrer pueblos como Parauta, Cartajima, Pujerra o Igualeja

Los siguientes cuatro refugios climáticos que no precisan de grandes infraestructuras para aliviar el calor se localizan en pleno Valle del Genal. La abundante vegetación compensa en las horas de mayor radiación solar la sensación térmica más cálida. Cartajima y sus casi 850 metros de altitud constituyen el tercer pueblo más alto de la provincia. Allí el visitante disfrutará de unas vistas imponentes sobre el Genal y esos bosques de castaños que caracterizan términos vecinos como Parauta o Pujerra, ambos enclavados también a más de 750 metros sbore el nivel del mar.

Cartajima, el pueblo de la Serranía cuyo casco histórico está situado a una mayor altitud sobre el nivel del mar. / L. O.

En Parauta cada fin de semana son centenares las familias que recorren el famoso Bosque Encantado, donde las hadas y los duendes hacen las delicias de grandes y pequeños. Recientemente se ponía en marcha un proyecto para construir un nuevo aparcamiento público, al tiempo que se ha desarrollado en esta localidad el futuro centro de interpretación del Parque Nacional Sierra de las Nieves. A muy poca distancia, Igualeja o Pujerra son otros dos destinos de interior que brindan paisajes inigualables incluso en estas fechas, mucho antes de que las hojas del castaño hagan parecer de cobre estos singulares bosques.

Otros pueblos a mucha altitud en el cordón que conecta Ronda con Antequera o el entorno de los embalses del Guadalhorce

En el tramo de interior que une la capital de la Serranía, Ronda, con otras cabecera comarcal como Antequera o los embalses del Guadalhorce, situados cerca de Ardales, tenemos otros enclaves donde escapar a última hora del día de esas noches tropicales de muchas otras áreas de la provincia. Cañete la Real y Cuevas del Becerro, ambas con cascos urbanos a más de 700 metros de altitud, añaden a sus noches frescas el atractivo de poder conocer paisajes de interés geológico y una flora bastante singular.

Panorámica de Cañete la Real, otra localidad donde las noches refrescan de manera significativa en pleno periodo estival. / L. O.

El denominado Balcón de la Axarquía, desde donde se divisan más de una docena de localidades

Comares en el corazón de la comarca oriental constituye una atalaya de poco más de 700 metros de altitud que no sólo se divisa desde el centro histórico de Vélez-Málaga, sino que desde más de una docena de localidades que podemos observar una vez arriba. Son centenares los residentes británicos, holandesas y de muchas otras nacionalidades que han elegido este pueblo como lugar de residencia permanente.

Vista panorámica desde el casco histórico de Comares, con una docena de localidades observables y señaladas en un panel informativo. / Fran Extremera

Además de Parauta, en el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, otra localidad a unos 680 metros de altitud completa este abanico de destinos frescos en plena ola de calor. Hablamos de Yunquera, localidad rodeada de pinsapos que refrescan, como ocurre también en Tolox y otros pueblos de su entorno, tanto el día como la noche.

Las menores medias termométricas de la provincia en los meses de julio y agosto

Hemos atravesado comarcas, carreteras sinuosas y zonas de alta montaña para descubrir los diez pueblos con menor media de temperatura durante los meses estivales. Son localidades a altitudes muy importantes y con microclimas fluviales o boscosos. Al estar ubicados en la Serranía de Ronda o la Alta Axarquía disfrutan de noches notablemente más frescas, con mínimas suelen bajar de los 16 grados hasta en pleno julio.

En las oficinas de turismo de muchos de estos pueblos siempre se recomienda al visitante que prepare para sus visitas, también en pleno verano, algo de ropa de abrigo ligera para las noches. Además, muchos de estos municipios disponen de otro factor interesante, una excelente ventilación de montaña que permite nada más caer el sol insuflar un respiro importante tras las horas más cálidas.