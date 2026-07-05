Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Investidura de Juanma MorenoDe escombrera a huerto en MálagaJuanma Moreno piensa en los malagueñosPueblos malagueños para refugiarte de la ola de calorLas vacaciones del Málaga CFElecciones municipales 2027Récord de ahorro en MálagaRestaurante-pescadería en Málaga
instagramlinkedin

Municipales

Francisco de la Torre, sobre su reelección: "Si consigo cambiar la agenda para hacer más deporte, ahí estaré"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, reconoce que está modificando su agenda para dedicar más tiempo al deporte y a ser "más eficaz"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, abraza a Moreno tras la toma de posesión en San Telmo.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, abraza a Moreno tras la toma de posesión en San Telmo. / e.p.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Sevilla

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), ha reconocido este domingo que está haciendo cambios en su agenda de trabajo a fin de "hacer más deporte" y "si lo consigo, ahí estaré", en respuesta a la pregunta sobre si se presentará a la reelección para las próximas elecciones municipales.

En declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, De la Torre ha reconocido que ha empezado a "prepararse" para hacer cambios en la agenda --manteniendo el principio de ser "más eficaz"-- a fin de hacer "más deporte". "Si lo consigo, ahí estaré", ha remarcado.

Un "discurso abierto", una colaboración "leal"

Igualmente, el alcalde de Málaga ha valorado el "discurso abierto" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al que ha instado a mantener la colaboración "leal" con los ayuntamientos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha comprometido este domingo en su toma de posesión del cargo por tercer mandato consecutivo a ser "fiel a sí mismo" y a lo que ha definido como "vía andaluza" del diálogo tras su pacto de gobierno con Vox, al que ha invitado a sumarse a todos los andaluces que quieran "hacer grandes cosas" por Andalucía con independencia del sentido del voto que emitieron el pasado 17 de mayo.

Noticias relacionadas y más

"Los acuerdos son parte esencial de la democracia y significan implicación, compromiso, responsabilidad y cesión, a veces no le gustan al 100% ni siquiera a las propias partes que lo firman porque tienen que dejar parte de sus objetivos en el camino y pueden generar también rechazo e incluso contrariedad", ha admitido Moreno en relación a su pacto con Vox, tras lo que ha advertido de que espera que "esta legislatura sea larga y fructífera o no lo será".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La 'Mejor Fritura Malagueña' se hace en este restaurante de barrio de la capital: 'La sencillez es una de sus virtudes
  2. El ranking de las 115 empresas de Málaga que más facturan
  3. El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía
  4. Tres fallecidos irlandeses al caer un vehículo por un barranco en la A-7 por Málaga
  5. El paraíso del coleccionismo y los juguetes está en este mercadillo malagueño que se celebra este sábado: un espacio gratuito con piezas de Playmobil únicas
  6. Así se evita en Málaga una fuerte caída de turistas para este verano
  7. Los trabajadores del Civil y el Materno, indignados con los precios del nuevo parking: 'Esto no es un parque temático, es un hospital
  8. La Guardia Civil investiga el accidente en Málaga en el que han muerto tres irlandeses tras despeñarse desde la A-7: colisionaron con otro coche cuando ya habían perdido el control

Francisco de la Torre, sobre su reelección: "Si consigo cambiar la agenda para hacer más deporte, ahí estaré"

Francisco de la Torre, sobre su reelección: "Si consigo cambiar la agenda para hacer más deporte, ahí estaré"

Condenado por delito de odio: agrede a una mujer al ver que se besa con su novia

Condenado por delito de odio: agrede a una mujer al ver que se besa con su novia

La UMA convierte el alga asiática que amenaza la Costa del Sol en pienso para peces: una nueva vía para la acuicultura sostenible

La UMA convierte el alga asiática que amenaza la Costa del Sol en pienso para peces: una nueva vía para la acuicultura sostenible

Juanma Moreno toma posesión de su acta como presidente de la Junta de Andalucía tras pactar con Vox: “Voy a ser fiel a mí mismo, la vía andaluza no cambia”

'Tic tac' para el 23M: así se preparan los partidos políticos en Málaga para las elecciones municipales de 2027

Málaga registra un nuevo récord de ahorro por el auge de población y el efecto cautela

Los diez pueblos malagueños donde refugiarte de la ola de calor

Juanma piensa en los malagueños de su Gobierno, Vox se va a la playa y el PSOE lidia con la «traición» y su historia

Tracking Pixel Contents