Botánica
El Jardín Botánico-Histórico La Concepción dedica el mes de julio a la madreselva
En la medicina tradicional china se le atribuyen a la flor y a la hoja propiedades antibacterianas y antiinflamatorias
El Jardín Botánico-Histórico La Concepción ha elegido como planta del mes de julio a la lonicera japonica Thunb, conocida como madreselva. Se trata de una trepadora originaria del este de Asia capaz de cubrir densamente muros y vallas, con una larga floración entre primavera y verano. En La Concepción se puede ver en la Vuelta al Mundo en 80 Árboles. Cerca del final de las ramas se disponen las flores por pares.
Son aromáticas, con la corola bilabiada, de un color blanco que acaba volviéndose amarillo. Las ramas, con el tiempo, se vuelven huecas, son vellosas, con unos pelos rígidos que se intercambian con otros largos y glandulares. Estos pelos tienen glándulas transparentes en la punta, pero al secarse adquieren un color marrón rojizo.
Las hojas de esta planta son entre ovadas y lanceoladas, y también tienen vellosidad. Los frutos son unas bayas negras cuando están maduras; que son comidas por los pájaros y posteriormente dispersan sus semillas.
El género se puso en honor a Adam Lonitzer, un naturalista alemán del siglo XVI. Aunque es originaria del este de Asia, ahora su distribución es prácticamente cosmopolita, ya que está asentada en muchos lugares templados del planeta.
Crece rápido y es resistente y adaptable, por lo que hay que controlar su desarrollo. En la medicina tradicional china se le atribuyen a la flor y a la hoja propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. Ahora se están llevando a cabo investigaciones con sus componentes activos contra algunos virus. Su nombre común en inglés es Japanese Honeysuckle.
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