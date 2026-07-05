Juanma piensa en los malagueños de su Gobierno, Vox se va a la playa y el PSOE lidia con la «traición» y su historia

Prioridad gobernar. Hoy toma posesión Juanma Moreno como presidente de la Junta, fastos tempranito en Sevilla para espantar la caló y autoridades y el todo Andalucía, España y la humanidad, en la capital de Andalucía. Y esta tarde a pensar en el Gobierno futuro, doce consejerías, un puzzle que encajar con los subsiguientes equilibrios entre sexos, provincias y sensibilidades. A Moreno ya solo le queda su propio talante personal y desenvolvimiento para marcar lo que vino en llamarse vía andaluza y que ya no existe. La Comunidad ha copiado el copyright ideado por Abascal y Feijóo y tiene ya, al igual que Aragón, Extremadura y Castilla y León un gobierno de coalición con un vicepresidente de Vox. Tiene Vox más vicepresidentes que ventanas.

El secretario provincial del PSOE malagueño, Josele Aguilar, en el Parlamento andaluz. / L.O.

El hasta ahora consejero de Turismo, Arturo Bernal, y parte de su equipo en la Consejería, equipo malagueño en gran medida, se despidió del personal de la empresa pública Turismo Andaluz, con sede en Málaga el pasado viernes. Bernal es parlamentario andaluz, fue ahí incluido, en las listas de las pasadas autonómicas, para seguramente asegurarle la continuidad en política sin tener que hacerle parte de nuevo del Gobierno andaluz. Su viceconsejero, Víctor González, hombre eficaz y en progreso, amigo íntimo de Juanma Moreno (sale en la famosa foto de la cerveza con mar detrás que Moreno se hizo al final de campaña) estaba llamado a ser consejero de Turismo pero ahora tal vez vaya a otras responsabilidades. También fue incluido en las listas y es parlamentario andaluz. Carolina España, Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz, la cara del Ejecutivo, no descartable candidata a la alcaldía de Málaga, será previsiblemente mujer fuerte de nuevo en el equipo gubernamental andaluz. Pero si ella es la única consejera malagueña, podría hacerse la lectura de que la provincia, el PP malagueño, pierde peso y comba, por mucho que el propio Juanma Moreno sea malagueño también. Por eso suenan dirigentes del PP local en numerosas quinielas que se hacen estos días en cenáculos y merendáculos políticos. Con todo, hay mucho para repartir y están a la vista ya las municipales, ayuntamientos y, very important, diputaciones.

Falta ver si Vox tiene cuadros, cantera, para tantos puestos por mucho que, es casi una ley física, cuando un partido pilla cacho los arrimateguis sean numerosos y los neoafectos a la causa proliferen como ciertas setas en otoño. Es tiempo para que a Gavira le salgan nuevos amigos. Manejará un ingente presupuesto publicitario a través de Turismo. Un dineral con el que amigarse mucho con los medios de comunicación, un ámbito amable, el turismo, casi el 15% del PIB, el «motor económico», que dijo Juanma Moreno el jueves tras el acto de la firma. La Consejería de Gavira, Vox, tendrá en la provincia, si quieren, y a semejanza de lo que pasó cuando esa Consejería la ostentaba Juan Marín de Ciudadanos, dos delegaciones en Málaga. Dos cargos. Una la tenía Nuría Rodríguez Cubero, Turismo, y la otra Teresa Pardo, Justicia. Más estructura para Vox en la provincia. En las provincias. En la actual estructura malagueña de Vox hay al menos dos mujeres que apetecen puestos en los organigramas de turismo. Marín vive la vida ahora con un sueldazo en uno de esos chiringuitos que el PP prometía erradicar cuando llegara al poder.

En el PSOE, el hecho de que Vox vaya a gestionar Turismo ha sabido a «traición». Fueron las palabras del secretario provincial, Josele Aguilar. La verdadera traición podría ser laminar el prestigio de la marca Andalucía (y Costa del Sol) en aras de una promoción basada en el folclorito, los toros y la caza, algo así se recoge en el acuerdo de Gobierno. Manuel Gavira tiene por delante sentarse con todo el sector turístico (y el judicial y el de la administración local y los de la desregulación) para ver qué quiere hacer y qué relaciones establece con ellos.

De entregar el turismo o emplearlo como moneda de cambio (por otra parte, si es moneda va de suyo que cambie de manos) vamos sobraítos. El PSOE lo entregó al extinto Partido Andalucista, luego a Izquierda Unida. El Partido Popular se lo dio a Ciudadanos. Ahora le toca a Vox, habiéndolo gestionado también el propio PSOE y el PP. Un funcionario de turismo con cierta veteranía habrá tenido ya jefes y jefas de todos los colores y gamas e ideologías. Y eso que Vox prefería Agricultura. Se ve que los lobbys agrícolas y los Asajas de la vida tienen más fuerza que los sectores hoteleros, hosteleros, turísticos, etc., más prestos al primer tiempo de saludo y la reverencia que a la crítica y a evitar ciertas políticas futuras. Sobre qué les suele pasar a los pequeñines en los gobiernos de coalición, y sus excepciones, hablaremos otro día. Atentos.