La Junta de los Caminos en Málaga reclama más seguridad peatonal y mejores accesos al Puerto de la Torre: “No pedimos privilegios”

La barriada de Junta de los Caminos, en el distrito Puerto de la Torre, vuelve a poner sobre la mesa una lista de reivindicaciones vecinales que afectan al día a día de sus residentes. Entre las principales demandas figuran la mejora de caminos rurales, la falta de suministro de agua potable en algunas viviendas, la necesidad de pasos peatonales seguros y la ejecución de actuaciones pendientes relacionadas con movimientos de tierra ilegales o vertidos incontrolados.

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Málaga ha visitado la zona junto a representantes vecinales para reclamar soluciones a unos problemas que, según la formación, se arrastran desde hace años y afectan a más de 3.000 vecinos. El portavoz socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha pedido que las administraciones implicadas trabajen de forma coordinada para desbloquear las actuaciones pendientes y facilitar la vida de los residentes de esta zona del distrito.

Vecinos Junta de los Caminos, aislados por la hiperronda. / Alfonso Vázquez

Una barriada de Málaga con reivindicaciones pendientes desde hace años

Durante la visita, los vecinos trasladaron algunas de las demandas históricas de la Junta de los Caminos y sus diseminados. Una de las principales es la construcción de un paso peatonal sobre la hiperronda, una actuación que, según el secretario de la asociación de vecinos de la Junta de los Caminos, Salvador Romero, llevan “más de quince años” esperando.

A esta petición se suman otras cuestiones que preocupan en la zona, como la amenaza de un vertedero proyectado en Los Verdiales, la necesidad de actuar frente a los vertidos incontrolados y la situación de los caminos rurales. Los vecinos aseguran que, cuando llueve, algunos accesos quedan en muy mal estado y pueden dificultar incluso el paso de ambulancias o servicios de emergencia.

Falta de agua potable en viviendas del entorno de Castillejo

Uno de los problemas más sensibles es la falta de suministro de agua potable en determinadas viviendas del entorno. Antonio González, vecino de Castillejo, ha explicado que algunos residentes dependen de cubas porque no disponen de agua del grifo en sus casas.

“Para beber y cocinar tenemos que comprar agua embotellada”, ha señalado el vecino, que ha lamentado que esta situación se mantenga pese a que los residentes pagan sus impuestos como el resto de ciudadanos. Desde la asociación vecinal insisten en que no reclaman privilegios, sino servicios básicos y actuaciones que consideran necesarias para vivir en condiciones adecuadas.

Protesta vecinal de la Junta de los Caminos, en 2024, para pedir conexión peatonal con el resto del Puerto de la Torre. / l.o.

Seguridad peatonal y mantenimiento en la Junta de los Caminos

La seguridad peatonal es otra de las preocupaciones trasladadas por los residentes. La vecina Bernarda Macías ha alertado de la situación en la calle Casanueva, donde denuncia la falta de un paso peatonal seguro y la existencia de un camino de tierra en mal estado que obliga a los peatones a caminar por la calzada.

Según ha explicado, el recorrido presenta un “boquete enorme” que supone un riesgo para quienes pasan por la zona a diario. Por ello, ha reclamado una actuación urgente que permita garantizar un acceso seguro para los vecinos.

Aceras, alumbrado y caminos rurales

La concejala socialista Mari Carmen Sánchez ha puesto el foco en otras carencias cotidianas, como aceras sin arreglar, puntos de alumbrado que no funcionan y pasos de peatones pendientes. También ha señalado que existen zonas diseminadas donde los vecinos denuncian la falta de servicios básicos como luz o agua.

Sánchez ha defendido que la Junta de los Caminos debe contar con las mismas condiciones que otras zonas residenciales de Málaga. Por su parte, Ruiz Araujo ha insistido en la necesidad de convocar encuentros de trabajo entre las administraciones implicadas para abordar los asuntos pendientes y evitar que las reivindicaciones sigan bloqueadas.

Un vecino señala los terrenos en la Junta de los Caminos donde el alcalde prometió un aparcamiento / Alfonso Vázquez

Movimientos de tierra y vertidos incontrolados

Entre las reclamaciones vecinales también figura la ejecución de órdenes de reposición por movimientos de tierra ilegales en San Cayetano, una situación que, según Salvador Romero, lleva más de cinco años pendiente. Además, la asociación reclama la instalación de cámaras para combatir los vertidos incontrolados en el entorno.

Los vecinos piden igualmente que se archive de forma definitiva el expediente del vertedero proyectado en Los Verdiales. La asociación insiste en que las demandas no responden a una petición excepcional, sino a la necesidad de que las administraciones cumplan con sus competencias y atiendan problemas que afectan a la vida diaria en esta barriada malagueña.