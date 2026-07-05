Málaga destina 2 millones de euros a mejorar los parques infantiles de la ciudad

Los parques infantiles forman parte del día a día de miles de familias en Málaga. Son espacios de juego, encuentro y convivencia repartidos por todos los barrios, pero también requieren mantenimiento constante para garantizar su seguridad y adaptarse al uso diario. En esa línea, el Consistorio pone en marcha una nueva licitación para renovar elementos de juego, reponer piezas y mejorar el pavimento de seguridad en las áreas infantiles de la ciudad.

Málaga cuenta actualmente con 446 áreas de juegos infantiles distribuidas por sus 11 distritos. El contrato que acaba de salir a licitación tiene un presupuesto de dos millones de euros, IVA incluido, y una duración de dos años. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 29 de julio.

Qué incluye el contrato de los parques infantiles

La licitación contempla tanto la compra de nuevos elementos como los trabajos necesarios para sustituir o reponer piezas en las zonas de juego. El contrato se divide en cuatro lotes, en función del tipo de actuación o material.

Estos lotes incluyen elementos de juego infantil metálicos y repuestos para equipos de entrenamiento físico; juegos infantiles de madera; elementos destinados a la primera infancia; y pavimento de seguridad para áreas infantiles.

El acuerdo marco permitirá actuar en las áreas infantiles de la ciudad según las necesidades que se vayan detectando durante la vigencia del contrato. Entre los trabajos previstos se incluyen la renovación de juegos, la reposición de piezas deterioradas y la mejora de superficies de seguridad.

El objetivo de este tipo de contrato es disponer de un sistema de suministro e instalación para intervenir en distintos puntos de la ciudad sin tener que tramitar cada actuación de forma independiente.

161 parques infantiles renovados o creados desde 2023

Entre 2023 y lo que va de 2026 se han realizado trabajos de mejora, renovación o creación en 161 parques infantiles de Málaga, con una inversión total de 2,9 millones de euros.

En ese periodo se han creado seis nuevas zonas de juego en Los Cassinis, Galeón, Chaves, Aurelio Gomollón, Lágrima y plaza de Bailén.

Además de la creación de nuevos espacios, se han acometido reformas integrales en varios parques infantiles ya existentes. Entre ellos se encuentran los de Gálvez Ginachero, La Era, Crónica, Juan Silveti, Victoria Kent, plaza de la Luz, Wittemberg, Ronda de Poniente y Mora y Cabrera.

Estas actuaciones se han centrado en renovar áreas de uso infantil situadas en distintos barrios de la ciudad.

Nuevos espacios infantiles en parques forestales

En lo que va de mandato también se han habilitado cinco espacios infantiles en parques forestales: Hacienda Clavero, Andrés Jiménez Díaz, La Pelusa, La Concepción y Monte Victoria.

Estos se suman a otros espacios ya existentes en Cerro Vallejo, en Campanillas; Gibralfaro; El Morlaco; y otros emplazamientos de La Concepción y Andrés Jiménez Díaz. Además, se han llevado a cabo actuaciones en el Parque del Agua, en Olletas, y en el área de juegos infantiles del Parque de los Ángeles.