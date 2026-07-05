Málaga registra un nuevo récord de ahorro por el auge de población y el efecto cautela

El sector privado de Málaga acumula máximos históricos de ahorro en depósitos bancarios en un fenómeno que los expertos atribuyen tanto a factores coyunturales como el «efecto cautela» ante el inestable panorama económico global como a las dinámicas de aumento de población residente de la provincia. Familias y empresas malagueñas tiene ingresadas en sus cuentas bancarias un volumen de casi 37.350 millones de euros, según las últimas cifras del Banco de España correspondientes a marzo de 2026. Esta cantidad supera en un 5,2% a la del año anterior por esas mismas fechas y en un 50,3% a la que se registraba marzo de 2020, en el estallido del Covid. El aumento, en números reales, ha sido en los últimos seis años de 12.500 millones.

A nivel andaluz, Málaga concentra el 22,2% del ahorro en cuentas bancarias de toda la comunidad (167.666 millones), y ocupa la segunda plaza por provincias, sólo superada por Sevilla, donde el sector privado acumula 39.439 millones. Pero el aumento de Málaga en estos seis años del volumen de depósitos sí es más significativo, superando tanto el crecimiento de Sevilla (de casi el 40%) como de Andalucía (que ha sido del 37,8%).

El decano del Colegio de Economistas de Málaga, Manuel Méndez, recuerda que la incertidumbre motivada por el contexto internacional (conflictos bélicos encadenados e inestabilidad política) y nacional (ausencia de Presupuestos Generales del Estado) hace que la inversión privada no esté en su mejor momento.

«Tenemos desde hace ya cuatro años la guerra de Ucrania, hemos vivido el conflicto de Gaza y ahora la guerra de Irán. La gente ya no sabe si el petróleo sube o baja. Todo ese escenario lleva tiempo manteniendo la prudencia al consumo. En la medida de lo posible, la gente quiere tener su colchón de dinero, aunque ahora mismo, financieramente, tampoco es la mejor opción, porque la inflación se va a comer parte de su valor», señala a este periódico.

La bolsa de ahorro en Málaga crece tras la pandemia y por la subida de población

Lo cierto es que la pandemia abrió en marzo de 2020 una etapa en la que, de inicio, la declaración del estado de alarma congeló buena parte del consumo (sobre todo el vinculado al ocio) y mantuvo a familias y las empresas, en los meses siguientes, en posiciones de gasto muy prudentes, en parte porque no hubo ocasiones de gasto extra (por ejemplo, las vacaciones). Todo eso motivó que el volumen de dinero que familias y pymes tenían ingresado aumentara mucho durante 2020 y 2021.

Ese ritmo de subida aflojó a partir de 2022, cuando terminaron las restricciones del Covid, aunque la bolsa de ahorro extra en depósitos persiste desde entonces, amparada también por el buen comportamiento general del empleo y, en el caso de Málaga, por el aumento de población residente. De hecho, entre 2020 y 2026, la provincia de Málaga ha pasado de 1,68 a 1,81 millones de habitantes. Ese incremento, lógicamente, ha tenido también su efecto en la cifra acumulada de ahorro.

Una vista de Málaga con la zona de expansión al fondo. / Álex Zea

El Colegio de Economistas incide en la «cautela» imperante entre ciudadanos y empresas ante un contexto general «bastante incierto» que lleva a una moderación tanto en el consumo y las inversiones. Otro factor que explica el auge del volumen de depósitos bancarios sería, a su juicio, que actualmente no hay alternativas «suficientemente atractivas» de inversión para los ahorradores. Méndez dice que los depósitos bancarios son para muchas personas (las de perfiles de inversión más conservadores) la forma predilecta de atesorar su ahorro y recuerda también que la generación del baby boom de los 60 (esa que se va a jubilar en estos años) puede estar trasvasando ya dinero de productos financieros con mayor volatilidad a ahorro seguro en cuenta corriente.

«Son personas que han podido lograr ya unas ganancias en fondos de inversión y renta variable y que ahora, en un momento bueno de los mercados, rescatan ese dinero de forma transitoria para planificar el futuro», señala.

A la espera de la vivienda

El presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, el malagueño Antonio Pedraza, coincide en que el alto volumen del ahorro obedece a una concatenación de factores, entre los que destaca el importante número de demandantes que sigue esperando su momento para comprar una vivienda y que mantiene su ahorro «remansado» antes los altísimos precios.

«En el tema del ahorro, lo primero que hay es un tema de prevención, porque las circunstancias a la gente le crean incertidumbre. Y también está el hecho de que en Málaga está subiendo la población y el empleo, luego el ahorro, lógicamente, está aumentando también. El tercer elemento es que hay muchas personas que está ahorrando para comprar una vivienda y la espera, sobre todo entre el mercado natural de compradores de Málaga. Son gente con empleo fijo pero que no pueden acceder a una hipoteca por que los precios son prohibitivos. Todo es mantiene el volumen de ahorro en niveles altos», señala Pedraza, que también es vicedecano del Colegio de Economistas de Málaga.

Más ahorro que créditos

El aumento del ahorro refleja, de cualquier forma, una economía «más saludable», según los economistas. El sector privado malagueño adeuda ahora mismo a los bancos en préstamos 33.385 millones de euros, un volumen inferior de lo que tiene ahorrado en depósitos. La ratio es la contraria a la de 2008, año del estallido de la gran crisis económica, cuando se manejaban 47.500 millones en créditos, lo que suponía un 135% más de los apenas 20.000 millones que se tenían ahorrados por aquel entonces. El cambio obedece a que, por un lado, el sector privado se ha «desapalancado» (redujo deuda) y, por otro, a que el ahorro en depósitos ha crecido.