'Tic tac' para el 23M: así se preparan los partidos políticos para las elecciones municipales de 2027

El 23 de mayo de 2027 todos los municipios de España se darán cita en las urnas para renovar los mandatos de sus alcaldías. Y los partidos de Málaga ya han puesto en marcha el engranaje electoral para hacer coincidir sus precampañas con el inicio del curso político en septiembre. Los comicios andaluces de este año han sido el ratón de laboratorio para las formaciones provinciales. Algunas, incluso un mes después, todavía se encuentran analizando aciertos y errores. Tienen menos de un año para afianzar un plan municipal. Tic tac.

El Partido Popular consolidó su hegemonía en la provincia hace mucho tiempo. Gobiernan en la Diputación de Málaga y en importantes alcaldías de la provincia entre las que se encuentran los grandes municipios de la Costa del Sol, núcleos poblacionales densos del interior y la capital hegemónica de un Francisco de la Torre que hace 26 años recibió un pase de oro al trono del Ayuntamiento de Málaga sin billete de vuelta.

Según fuentes del PP, el 'modus operandi' de cara al próximo curso político seguirá siendo el de culminar proyectos y conformar programas de gobierno que empezarán a presentar a sus candidatos en enero. Primero se daran a conocer las caras nuevas, "para que la gente les vaya conociendo en los municipios", y después se confirmarán los alcaldes y alcaldesas continuistas. El partido no prevé "grandes" cambios en los cabezas de lista de los municipios donde ya gobiernan.

En la capital, De la Torre aún no ha confirmado que vaya a liderar la lista del PP y estos días ha asegurado que solo podrá hacerlo si reconfigura su agenda laboral. Fuentes cercanas a su entorno barajan la posibilidad de que la actual delegada de la Junta en funciones y presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, sea su segunda en el Consistorio malagueño con la condición de que sea presidenta de la Diputación y el objetivo de que De la Torre no agote la siguiente legislatura para darle paso como alcaldesa.

Mariano Ruiz Araujo, el nuevo portavoz municipal del PSOE en Málaga / L.O.

El PSOE malagueño, a examen

El Partido Socialista, en cambio, es de los que ha tenido de reconfigurar no solo la estrategia electoral que llevó al 17M sino su forma de trasladarla. Aunque los de María Jesús Montero obtuvieron 28 escaños en las andaluzas, su peor resultado histórico en el sur, consiguieron mantener los cuatro parlamentarios por Málaga. El secretario general del partido en la provincia, Josele Aguilar, cuenta a este periódico que todavía siguen trabajando en el análisis de los comicios de mayo, pero que la comunicación, y "en algunos casos la coordinación", son aspectos a mejorar.

En unas municipales el componente "candidato" es crucial en la confianza de los ciudadanos. Por eso mismo, los socialistas buscan los mejores perfiles para recuperar la confianza de los ciudadanos allí donde la perdieron en 2023. Su principal bastión en la provincia es Cártama, pero Mijas también podría ser un municipio clave a recuperar.

Actualmente, los socialistas tienen una de sus agrupaciones controlada por una gestora, la de Torremolinos. Y hasta hace apenas unas semanas también tenía la de Fuengirola en la misma situación, algo que podría desfavorecer a las formaciones municipales en esos territorios de cara a las elecciones del próximo año. Aguilar explica que van a dejar trabajar "un poquito más la gestora" y que le han prorrogado el mandato otros tres meses. Está por ver quién libra la gran batalla municipal en el Ayuntamiento de Málaga. Aguilar ha dejado entrever en una ocasión que quería ser candidato, pero Mariano Ruiz Araujo, el sustituto de Dani Pérez en el Consistorio malagueño, tiene un año para hacerse un nombre. La militancia dirá.

Con Málaga, las siglas de una coalición estratégica

Con Andalucía, la confluencia de unidad de izquierdas integrada por Izquierda Unida, Podemos, Verde Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz concurrió en conjunto a las elecciones de 2023 en hasta 64 municipios malagueños, donde las candidaturas adoptaron nombres propios vinculados a la localidad o a acuerdos locales. Con Málaga, que así es como comúnmente se conoce a la coalición consiguió entonces dos escaños en la cámara municipal que ha permitido a Toni Morillas, coordinadora de IU Málaga y portavoz de la coalición en el Ayuntamiento; y a Nico Sguiglia, también concejal portavoz, aunque miembro de Podemos.

Aquella alianza sirvió para afianzar un proyecto de la izquierda y confrontar las decisiones de un Partido Popular liderado desde hace 26 años por la misma persona. Preguntada por una futura confluencia similar de izquierdas, Morillas responde a La Opinión que "todavía" se encuentran "en ese proceso de debate" interno, porque es pronto, pero insiste en que "sí creo hay determinación de construir la alianza política y social más amplia posible, que permita articular a las organizaciones políticas que se conjuraron en las pasadas municipales o en las anteriores elecciones andaluzas".

De la Torre, junto a los portavoces municipales. De izquierda a derecha, Toni Morillas, Daniel Pérez, Antonio Alcázar y Elisa Pérez de Siles. Toma de posesión alcaldías Málaga 2023 / ÁLEX ZEA

"Sentido común" en todos los ayuntamientos

Vox tiene claras sus pretensiones de cara a las nacionales y municipales de 2027. Entre otras cuestiones porque son las mismas que han presentado en la última ronda de autonómicas. El principal objetivo de los de Abascal es llevar el "sentido común" a todas las instituciones y situar siempre a los españoles delante del resto de nacionalidades que conforman la convivencia diaria en España, eso que denominan "prioridad nacional". Lo cierto es que en menos de un año se celebrarán varios comicios "vitales" para su proyecto político.

El grupo municipal Vox consiguió entrar en el Ayuntamiento de Málaga capital en las elecciones del pasado 28 de mayo de 2023 con dos concejales y 18.426 votos, con el 99,7% del escrutinio. Además, lograron doblar su número de votos en la provincia malagueña con más de 47.200 simpatizantes. En los anteriores comicios de 2019, fueron 10.376 malagueños los que eligieron la papeleta de la formación de ultraderecha en la capital, por lo que no obtuvieron representación. En aquel entonces, Ciudadanos todavía tenía fuerza suficiente para rascar escaños y el proyecto de Vox no terminó de convencer. En 2019, aunque no accedió al pleno municipal de la capital, sí lo consiguió en siete de los 17 municipios en los que se presentaba.

Antonio Sevilla, parlamentario andaluz y presidente de Vox en Málaga, cuenta a este periódico que no pretenden hacerse un hueco "durante los quince días de campaña ni en el mes previo de precampaña", sino continuar trabajando en un proyecto que busca pelear las alcaldías de la Costa del Sol a un Partido Popular que cuenta con grandes localidades malagueñas. Vox también plantea seguir abriéndose paso en los pueblos de la Málaga del interior.

Adelante Andalucía busca su hueco

Los de Antonio Carlos Rojas, el nuevo portavoz de Adelante Andalucía en Málaga, no tienen representación en las instituciones malagueñas más relevantes, pero sí una muy buena cosecha de las andaluzas que les podría dar el pase de oro a los ayuntamientos. Por lo pronto, el partido ya trabaja en el fortalecimiento de sus estructuras locales con el objetivo de presentar candidaturas en "todos o casi todos" los municipios de la provincia. Según Rojas, la estrategia pasa por consolidarse tanto en la Costa del Sol —con presencia prevista en localidades como Mijas, Benalmádena, Fuengirola, Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria— como en municipios del interior como Ronda o Cártama. La meta más ambiciosa es lograr representación en el Ayuntamiento de Málaga, donde la formación considera que tiene una oportunidad real de crecimiento.

Los resultados autonómicos avalan esa aspiración y las asambleas que celebran también se están acostumbrando a sumar caras nuevas. Málaga capital fue el principal bastión electoral de Adelante Andalucía en la provincia en el contexto de los comicios autonómicos, donde alcanzaron la cifra de los más de 31.000 votos y un 11,2% de apoyo. La organización atribuye parte de este avance a su actividad en redes sociales y a la celebración de asambleas vecinales abiertas, una fórmula que pretende mantener durante los próximos meses. Aunque aún no se han definido las candidaturas para las municipales de 2027, la dirección provincial insiste en que su prioridad es seguir implantándose en el territorio y convertir el impulso logrado en las autonómicas en representación institucional estable.