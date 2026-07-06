La Aemet avisa a Málaga de un "peligro extraordinario": estas son las zonas más castigadas por la ola de calor

España afronta su segunda ola de calor en lo poco que llevamos de verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado todas las alertas —roja, naranja y amarilla por calor— en 15 comunidades autónomas. En Andalucía la Aemet avisa de "una nueva semana muy cálida y de un peligro extraordinario", ya que se espera llegar a los 40ºC . En Málaga, los avisos amarillos por temperaturas extremas estarán activos desde el martes hasta el miércoles inclusive.

Alertas que estarán activos desde las 13:00 hasta las 20:59 horas en las comarcas de Antequera y Ronda, donde se esperan máximas de 38ºC el martes y de 40ºC el miércoles. En Málaga capital y en el resto de municipios de la Costa del Sol, las temperaturas también serán elevadas durante esos días, con máximas previstas de hasta 36ºC. Sin embargo, el calor se dejará notar con más fuerza el jueves y el viernes, cuando los termómetros podrán alcanzar los 38ºC, con mínimas de 25ºC.

Coín, otro de los puntos más calurosos

Junto a la Serranía de Ronda y Antequera, Coín volverá a situarse entre los puntos más calurosos de la provincia. Las previsiones apuntan a máximas de 38ºC el martes y de 40ºC el miércoles y el jueves. Las mínimas también serán altas y rondarán los 24ºC. Por su parte, Vélez será una de las zonas menos calurosas dentro de este episodio, con máximas que se moverán entre los 34 y los 36ºC.

La masa de aire muy seca y cálida que afecta a la Península se irá alejando poco a poco a partir del jueves. La Aemet advierte de que habrá una bajada significativa de las temperaturas, aunque seguirán siendo altas.

Avisos por calor en Andalucía

En el conjunto de Andalucía, los avisos por altas temperaturas afectarán a distintas provincias. En Cádiz se prevén máximas de 40ºC con aviso naranja, mientras que en Sevilla los termómetros podrán llegar a los 42ºC. En Córdoba se esperan 40ºC, al igual que en la zona de la Sierra y Los Pedroches. En Morena y Condado se podrán alcanzar los 43ºC, mientras que en la capital y los Montes de Jaén se prevén máximas de 38ºC. También figuran en el mapa de avisos zonas como Guadix, Cazorla y la Cuenca del Genil.

Recomendaciones ante la ola de calor

Ante este episodio de calor, se recomienda evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, permanecer en espacios frescos siempre que sea posible y extremar la precaución en actividades al aire libre. La atención debe ser mayor en el caso de personas vulnerables, como mayores, menores, personas con enfermedades crónicas o trabajadores expuestos al sol.