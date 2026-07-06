La Audiencia de Málaga reactiva la investigación por la muerte de Haitam durante una intervención policial con táser en Torremolinos

La muerte de Haitam M. durante una intervención policial en Torremolinos volverá a ser analizada en sede judicial. La Audiencia Provincial de Málaga ha anulado el sobreseimiento del caso y ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos que practique diversas diligencias de investigación antes de dar por cerrada la causa.

La resolución, a la que ha tenido acceso EFE, estima el recurso de apelación presentado por la acusación particular y revoca dos autos dictados en febrero y abril. El tribunal pide ahora a la instructora que se pronuncie de forma motivada sobre las diligencias interesadas por las acusaciones particulares.

Nuevas diligencias sobre la intervención policial

Entre las actuaciones solicitadas figura la entrega al forense del Instituto de Medicina Legal de las imágenes de la intervención policial y de los informes periciales aportados por la acusación particular. El objetivo es que se elabore un informe complementario que determine si la actuación policial pudo tener alguna influencia en el fallecimiento, tal y como sostiene el perito de la familia.

El auto también reclama que se tome declaración a dos peritos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos, según ha informado elDiario.es. La decisión no establece una nueva causa de la muerte, sino que ordena ampliar el análisis antes de confirmar o descartar responsabilidades.

La autopsia apuntó a un cuadro de delirio agitado

La autopsia practicada en su momento concluyó que el fallecimiento de Haitam M. se debió a un cuadro de delirio agitado. Ese informe, remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos, descartaba que el uso de la pistola táser fuera la causa directa de la muerte.

El estudio fue realizado por el Instituto de Medicina Legal de Málaga y contó con la participación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con sede en Sevilla. Según ese informe, el fallecimiento se habría producido por una reacción adversa a las drogas, agravada por patologías cardíacas.

La familia cuestiona la actuación durante el arresto

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de diciembre en un locutorio de Torremolinos. Desde entonces, la familia de Haitam M. mantiene que no habría muerto si durante el arresto no se le hubiera ejercido “tanta presión” en el cuello y el tórax, al considerar que esa actuación pudo limitar su respiración.

El informe pericial aportado por la familia sostiene que, tras esa “presión”, se produjo una parada respiratoria y posteriormente una parada cardíaca. Ese mismo peritaje añade que “las arritmias de la táser” habrían contribuido a agravar la situación.

El caso sigue pendiente de nuevas valoraciones

Con la decisión de la Audiencia de Málaga, el procedimiento no queda cerrado y deberá continuar con las diligencias reclamadas por las acusaciones particulares. La instructora tendrá que valorar de forma motivada esas pruebas antes de adoptar una nueva resolución sobre el futuro de la causa.

La clave estará ahora en el informe complementario que deberá analizar conjuntamente las imágenes de la intervención policial, la documentación forense ya existente y los peritajes incorporados por la acusación particular.