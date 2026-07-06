El comité de Limasam pide que la limpieza de Málaga no se use como “arma política”

La mayoría del comité de empresa de Limasam, integrada por USO, SILMA, CSIF y ASTUA, ha salido al paso de las últimas declaraciones, mociones y acusaciones de distintos partidos en el Ayuntamiento de Málaga sobre el estado de la limpieza en la ciudad. En un comunicado, los representantes de la plantilla defienden la profesionalidad de los trabajadores y reclaman que no se les utilice como “elemento de confrontación política”.

El pronunciamiento sindical llega en un contexto de debate público sobre la situación del servicio de limpieza en Málaga y las críticas al estado de algunas calles de la capital. La mayoría del comité considera que determinadas intervenciones políticas están trasladando a la ciudadanía una imagen “injusta” de los operarios, a los que desvinculan de las deficiencias que puedan registrarse en el servicio.

La plantilla de Limasam defiende su trabajo en todos los distritos de Málaga

Los representantes de los trabajadores subrayan que la plantilla de Limasam cumple a diario con sus funciones en todos los distritos de la ciudad. Según exponen, los operarios desarrollan su labor en condiciones especialmente exigentes, marcadas por las tareas de recogida y baldeo, los episodios de calor y una elevada carga de trabajo.

Por ello, consideran “injusto e irresponsable” que se traslade a la opinión pública la idea de que la situación de las calles responde a una falta de esfuerzo de los trabajadores. El comité insiste en que los empleados de Limasam prestan un servicio público esencial y reclama que cualquier crítica política o institucional se formule sin señalar directamente a la plantilla.

Denuncian insultos e intentos de agresión a trabajadores de limpieza

La mayoría sindical advierte además de que el clima de confrontación generado en torno a la limpieza está teniendo consecuencias directas sobre los empleados. En el comunicado, aseguran que en las últimas semanas varios trabajadores han sufrido insultos, faltas de respeto e incluso intentos de agresión mientras realizaban su labor en la vía pública.

El comité vincula este deterioro de la percepción pública de la plantilla con el tono de algunas declaraciones políticas y con la difusión de mensajes que, a su juicio, contribuyen a aumentar la presión sobre los operarios. Los sindicatos reclaman que se proteja a los trabajadores y que se evite convertirlos en destinatarios del malestar vecinal o del enfrentamiento entre partidos.

Críticas al uso político de las quejas vecinales sobre limpieza

En su comunicado, la mayoría del comité acusa a determinados partidos de instrumentalizar quejas vecinales y testimonios que considera “exagerados o descontextualizados” para alimentar titulares y magnificar el problema de la limpieza en Málaga.

Los representantes de la plantilla sostienen que esta práctica distorsiona la realidad del servicio y perjudica la imagen de los trabajadores. A su juicio, el debate sobre la limpieza debe abordarse desde el análisis de los recursos, la organización del servicio y las necesidades reales de la ciudad, y no desde mensajes que puedan acabar señalando a los operarios.

El comité pedirá una reunión con los grupos del Ayuntamiento de Málaga

Ante esta situación, la mayoría del comité de empresa de Limasam solicitará formalmente una reunión con los portavoces de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Málaga. El objetivo es abordar la situación actual del servicio y reclamar medidas que garanticen la protección de la plantilla.

Los sindicatos también pedirán una comunicación institucional “correcta” sobre el servicio público de limpieza, de forma que las críticas o propuestas políticas no deriven en una pérdida de respeto hacia los trabajadores. La mayoría del comité insiste en que los empleados de Limasam no deben ser utilizados como arma arrojadiza en el debate municipal.