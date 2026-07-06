Diputación de Málaga reconoce a los bomberos que han prestado ayuda en el terremoto de Venezuela: "Fuimos el equipo número 10 del mundo en llegar”

La Diputación de Málaga ha reconocido la labor de los bomberos del Consorcio Provincial que han participado en las tareas de búsqueda y rescate desarrolladas en Venezuela debido a los terremotos sufridos en el país. La tragedia, que ha contado con una solidaridad internacional notable, de momento registra un saldo de 3.342 muertos, 35 de ellos españoles.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha recibido a los efectivos en el Salón de los Pasos Perdidos de la institución provincial y ha enfatizado en “la profesionalidad, la preparación y la solidaridad” de los bomberos del Consorcio Provincial. “La intervención en Venezuela vuelve a demostrar el compromiso de servicio público de los bomberos del Consorcio Provincial, que han trabajado en unas condiciones especialmente difíciles y en un contexto de gran dureza humana y profesional”, subraya Salado.

El encuentro ha proseguido con la exposición por parte de los profesionales de su experiencia, desde su llegada hasta las acciones realizadas sobre el terreno. “Desde Málaga una vez que tuvimos conocimiento de la catástrofe articulamos todo el procedimiento necesario siempre de la mano de las Administraciones. Fuimos el equipo número 10 del mundo en llegar”, ha destacado el bombero Jair Pereira, durante la reunión. Por su parte, Alfonso Parada, oficial del Consorcio Provincial de Bomberos, ha explicado los diferentes grupos que se han encargado de llevar a cabo las labores y que han contado con herramientas especializadas de última tecnología para ello: “Se ha preparado un equipo contingente dividido en geófonos, cámaras térmicas y equipo canino dedicado a la búsqueda y rescate de personas con vida”, explica Parada.

Dificultades en el terreno

Además, se ha destacado la labor del cuerpo de bomberos desplegados y se ha hecho especial énfasis en la calidad de las herramientas tecnológicas empleadas. No obstante, las condiciones del terreno han añadido dificultades a las búsquedas en las que no se ha logrado encontrar a ninguna persona con vida. Jair Pereira, integrante del cuerpo de bomberos, ha narrado el nivel de afectación generalizado al que han estado expuestos: "Nosotros siempre preferimos un colapso total que parcial, porque ante una posible réplica hay estructuras que pueden destruirse y poner en peligro a los bomberos”, explica. Por ello, se han utilizado herramientas de observación con el fin de garantizar la propia seguridad de los bomberos.

En referencia a ello, las lluvias se han articulado como un obstáculo durante los días de búsqueda. En concreto, para el geófono, una herramienta que permite detectar vibraciones, golpes y sonidos de personas atrapadas bajo los escombros. Por ello, el sensor sísmico no pudo operar a causa del constante contacto de las gotas de lluvia en las infraestructuras. Por otro lado, se ha mencionado la lesión de la perra Maya, del equipo canino del CPB de Málaga, que resultó herida de una pata durante las labores de búsqueda.

En cuanto a las altas temperaturas, también se han establecido como una dificultad con la capacidad de incrementar el problema en Venezuela. Pereira ha hecho referencia a las anteriores labores del Consorcio Provincial en los rescates tras los terremotos de Turquía y Marruecos. En estos últimos las temperaturas eran frías; sin embargo, el calor de las horas centrales del día en el país caribeño acelera la descomposición de los cuerpos fallecidos entre los escombros, lo que puede derivar en “riesgos biológicos y de transmisión de enfermedades”.

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La vocación del Cuerpo Provincial de Bomberos

Sin embargo, no solo se han tratado las dificultades, sino también la implicación emocional que supone el trabajo realizado, ya que en gran cantidad de casos deben actuar como interlocutores entre familiares y las personas atrapadas, cuyo paradero es desconocido. Por su parte, el presidente provincial ha recordado otras intervenciones en situaciones de emergencia, como la actuación en la isla de La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja o la asistencia durante la catástrofe de la DANA en Valencia. Sin olvidar su labor en la provincia, donde durante 2025 este cuerpo de bomberos ha acumulado más de 4.500 actuaciones.“Nuestros bomberos están siempre ahí cuando los necesitamos y lo demuestran cada día atendiendo las emergencias que se producen en los municipios de la provincia”, ha destacado Salado.