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Medio Ambiente

Los ecologistas de Málaga piden renaturalizar el Guadalmedina sin añadirle más cemento

Los principales colectivos ecologistas plantean una actuación de unos 10 millones de euros, frente a los casi 300 de los puentes-plaza del Ayuntamiento

Representantes de WWF, Ecologistas en Acción, Laudato Si y Cel Fosc, en el cauce del Guadalmedina.

Representantes de WWF, Ecologistas en Acción, Laudato Si y Cel Fosc, en el cauce del Guadalmedina. / A.V.

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Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

Los colectivos ecologistas de Málaga creen que la capital no necesita más cemento, sino más verde, y en palabras de José Manuel Domínguez, de WWF, abogan porque el cauce del Guadalmedina pueda ser la oportunidad para crear «un pequeño parque periurbano que conecte el mar con los Montes de Málaga».

La Opinión ha hablado con cuatro de las principales organizaciones ecologistas que trabajan en Málaga, para hablar del futuro del Guadalmedina. Las asociaciones consultadas plantean, frente al modelo de los puentes-plaza defendido por el alcalde, Francisco de la Torre, el del renaturalizado río Manzanares de Madrid.

Los representantes de colectivos ecologistas, durante su encuentro con La Opinión, en el cauce del Guadalmedina.

Los representantes de colectivos ecologistas, durante su encuentro con La Opinión, en el cauce del Guadalmedina. / A.V.

Para Ramón Aguadero, de la plataforma cristiana Laudato Si Málaga, que lleva el nombre de la encíclica del papa Francisco sobre el cuidado del planeta, la renaturalización del Guadalmedina hasta la desembocadura, presentada como proyecto por Ecologistas en Acción en 2020, hoy costaría «no más de 10-15 millones», frente a los casi 300 del proyecto de los puentes-plaza, que incluye el soterramiento de las vías paralelas de tráfico.

Los ecologistas quieren que continúe la renaturalización del Guadalmedina, iniciada por la Junta de Andalucía, hasta la desembocadura.

Los ecologistas quieren que continúe la renaturalización del Guadalmedina, iniciada por la Junta de Andalucía, hasta la desembocadura. / La Opinión

«No sabemos si esos puentes-plaza van a resistir»

En este sentido, Ramón Aguadero alerta «de una infraestructura tan costosa e inamovible», en pleno proceso de cambio de un clima «que es imprevisible; no sabemos si esos puentes-plaza, de cara al futuro van a ser peligrosos; si van a resistir».

En la misma línea, Jesús Navarro, de la Asociación contra la Contaminación Lumínica Cel Fosc, recuerda que, cuando se hacen estimaciones sobre catástrofes que pueden ocurrir en 500 años, «el contador empieza desde la última vez que pasó, lo que significa que es una lotería; te puede tocar en cualquier momento».

Puente peatonal proyectado sobre el río Guadalmedina

Uno de los puentes-plaza proyectado sobre el río Guadalmedina. / GLORIA PÉREZ

Además, recuerda que la zona «más crítica», en relación con posibles avenidas de agua «es justamente la del puente de Santo Domingo», con lo que, a su juicio, los puentes-plaza «amplían aún más la zona de riesgo y peligro», por mucho que esté previsto rebajar el cauce.

Para Ana Salas, de Ecologistas en Acción de la capital, «Málaga no necesita los puentes-plaza, que es una obra costosísima. Además, no hay problemas de incomunicación y si los hubiera, que pongan algún puente más».

Para los ecologistas, la opción más barata, saludable y natural es la que defienden para el Guadalmedina.

Para los ecologistas, la opción más barata, saludable y natural es la que defienden para el Guadalmedina. / A.V.

«Alargar el Centro» a nuevos barrios

A su lado, Cecilia del Castillo, también responsable de Ecologistas en Acción, cree que el proyecto de los puentes-plaza busca principalmente «alargar el Centro» a los barrios al otro lado del río. «Al final es embellecer para alcanzar los usos y servicios que el Centro ofrece al turismo». A su juicio, de esta forma va a comenzar la «gentrificación» de esas zonas.

Ana Salas, de Ecologista en Acción, refuta que sea posible un corredor verde bajo los puentes- plaza, como anuncia el proyecto municipal. «Con tanta sombra y oscuridad no es posible; debajo no va a haber un río renaturalizado».

El suceso ocurrió en un apartamento de la plaza de Camas. | L.O.

Vista de la plaza de Camas. / La Opinión

Como la plaza de Camas

Por su parte Ramón Aguadero, de Laudato Si, también pone en duda las infografías de árboles sobre los puentes-plaza. «Con una cubierta de tierra de 1.60, ¿qué tipo de arbolado vas a poner ahí?, pues el tipo de vegetación del aparcamiento de calle Camas», sostiene, a la vez que reclama al Área de Medio Ambiente, que dé a conocer los estudios sobre todo este proyecto.

Reivindicación de los ecologistas en el cauce del Guadalmedina, el mes pasado.

Reivindicación de los ecologistas en el cauce del Guadalmedina, el mes pasado. / La Opinión

Combatir problemas asociados al cambio climático

Para este representante de Laudato Si, «si podemos renaturalizar el río con 10 millones», el resto de lo presupuestado, hasta los casi 300 millones, podía destinarse «a todos los problemas de la ciudadanía asociados a las olas de calor y el cambio climático; en una ciudad en la que, según la última memoria de Cáritas, un tercio de la ciudadanía está bajo el umbral de la pobreza».

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Por estas y otras razones, los ecologistas de Málaga abogan por un corredor verde para el río, por otra parte, un proyecto unas 30 veces más barato que de los puentes-plaza.

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