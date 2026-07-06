La fiebre Pokemon llega a Málaga: la cafetería WAW Café y la tienda Shark Games Center lanzan una campaña que canjea cafés por cartas coleccionables

Málaga se prepara para convertirse este mes de julio en el epicentro nacional del universo Pokémon. La cafetería malagueña WAW Café, situada en la calle Esperanto número 17 de la capital malagueña y que apuesta por traer a España las tendencias más disruptivas de Asia tras su apertura el año pasado, ha anunciado una colaboración estratégica con Shark Games Center, la tienda de referencia Pokémon en Málaga. Desde el 6 hasta el 18 de julio, ambas marcas lanzan una campaña que combina el disfrute del café con la emoción de abrir un sobre de cartas coleccionables.

La propuesta estrella de la campaña son tres cafés de edición limitada inspirados en los tres Pokémon iniciales más icónicos: Bulbasaur, Squirtle y Charmander.

"Siguiendo la estela de exitosos fenómenos virales de la repostería nacional, el producto destaca por su factor interactivo y su espectacularidad visual en redes sociales. Servidos en vasos transparentes, los cafés se presentan completamente cubiertos por una capa exterior de chocolate solidificado y coronados con nata y purpurina comestible plateada, simulando el característico interior de los sobres de cartas Pokémon", han comentado este lunes ambas empresas.

Mediante la alianza con Shark Games Center, cada consumición de un café Pokémon incluye un "regalo asegurado". Los clientes podrán girar una ruleta para obtener de forma directa diversos premios: desde descuentos para sobres de cartas, hasta consumiciones gratuitas en la cafetería y, como gran atractivo para los coleccionistas, sobres de cartas de Pokémon que se podrán canjear en el establecimiento de Shark Games Center, ubicado en la calle Angosta del Carmen número 12 de Málaga.

Tres cafés "sorpresa" para romper en directo

El cliente no sabe qué café le ha tocado hasta que, mediante presión, rompe la capa de chocolate para revelar el color intenso. El rojo (Charmander) tiene sabor a galleta Lotus; el verde (Bulbasaur) cuenta con sabor a pistacho; y el azul (Squirtle) tiene sabor a coco.

Una ruleta con cartas y premios asegurados

La experiencia no se limita al producto. Con la alianza con Shark Games Center, cada consumición de un café Pokémon incluye un regalo asegurado. "Los clientes podrán girar una ruleta para obtener de forma directa diversos premios: desde descuentos para sobres de cartas, hasta consumiciones gratuitas en la cafetería y, como gran atractivo para los coleccionistas, sobres de cartas de Pokémon que se podrán canjear en el establecimiento de Shark Games Center", señalan los promotores de esta acción.

Los cofundadores de la cafetería malagueña WAW Coffe, Iván Marmolejo y José Rojas. / L. O.

Shark Games Center es también colaboradora del evento 'Costa del Sol Card Show', que se celebra en Mijas el 12 de julio. Considerado el mayor evento de Trading Card Game (TCG, por las siglas en ingés de juego de cartas coleccionables) en la provincia, que se prevé que reunirá a miles de apasionados.