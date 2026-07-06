Google Málaga busca cubrir 14 nuevas vacantes de ingenieros de software: estos son los requisitos y las funciones

El Centro de Ciberserseguridad de Google (GSIC) en Málaga, situado en el paseo de la Farola, ha lanzado una oferta de empleo con 14 nuevas vacantes. Diez de las posiciones ofertadas corresponden a puestos de ingeniero de software III en GTI y el resto son de ingeniero de software senior para inteligencia de amenazas e ingeniero de software de personal y seguridad/privacidad, según la información publicada por Google y recogida en sus redes sociales por el malagueño Bernardo Quintero, fundadador de Virus Total.

"Google Málaga está contratando, 14 nuevas vacantes", ha comentado este martes Quintero.

Diez puestos de ingeniero de software III en GTI

Para los diez puestos de ingeniero de software III en GTI, los requisitos mínimos son tener una licenciatura o experiencia práctica equivalente, con dos años de experiencia en desarrollo de software en uno o más lenguajes de programación o unp año de experiencia si se cuenta con un título de posgrado.

Como requisitos recomenadados se menciona un máster o doctorado en Informática o campos técnicos afines; experiencia con uno o más lenguajes de programación de propósito general (incluidos, entre otros: C/C++, Python, Go, Java); y experiencia trabajando con canalizaciones de datos (por ejemplo, MapReduce, Apache Beam, Apache Hadoop, Google Dataflow) o Google Cloud Platform.

Bernardo Quintero, fundador de Virus Total y responsable del Centro de Ciberseguridad de Google en Málaga, situado en el paseo de la Farola. / Francis Silva

Las responsabilidades de los ingenieros de software III en GTI son, según recuerda Google, diseñar, desarrollar e implementar nuevas funcionalidades y mejoras para su plataforma, garantizando "soluciones robustas, escalables y seguras"; contribuir al diseño e implementación de sistemas para procesar, analizar y almacenar grandes volúmenes de datos de inteligencia de amenazas; colaborar estrechamente con expertos en seguridad para comprender sus necesidades y traducirlas en funcionalidades prácticas; e identificar oportunidades para optimizar el rendimiento, la escalabilidad y la experiencia del usuario. También se cita el estar al día sobre las últimas amenazas y tecnologías.

Ingeniero de software senior para inteligencia de amenazas

En el caso de ingeniero de software senior para inteligencia de amenazas, los requisitos mínimos son una licenciatura o experiencia práctica equivalente, cinco años de experiencia en desarrollo de software utilizando uno o varios lenguajes de programación; tres años de experiencia en desarrollo full-stack, incluyendo back-end (con bases de código en Java, Python, Golang o C++) y front-end (con JavaScript o TypeScript, HTML, CSS o tecnologías equivalentes); tres años de experiencia en pruebas, mantenimiento o lanzamiento de productos de software; y un año de experiencia en diseño y arquitectura de software.

Como requisitos deseables se señala la experiencia en el desarrollo de tecnologías accesibles.

Entre las responsabilidades de este puesto, Google apunta el diseño, desarrollo e implementación nuevas funcionalidades y mejoras para su plataforma, garantizando "soluciones escalables y seguras"; contribuir al diseño e implementación de sistemas para procesar, analizar y almacenar grandes volúmenes de datos de inteligencia de amenazas; colaborar estrechamente con expertos en seguridad para comprender sus necesidades y traducirlas en funcionalidades prácticas e identificar oportunidades para optimizar el rendimiento, la escalabilidad y la experiencia del usuario. Igualmente, se expone la necesidad de estar al día sobre las últimas amenazas y tecnologías.

Ingeniero de software de personal y seguridad/privacidad

En cuanto al puesto de ingeniero de software de personal y seguridad/privacidad, los requisitos mínimos son licenciatura o experiencia práctica equivalente; ocho años de experiencia en desarrollo de software; cinco años de experiencia en pruebas y lanzamiento de productos de software, cinco años de experiencia en la creación de software para la privacidad de datos o la segurid; y tres años de experiencia en diseño y arquitectura de software.

Como requisitos recomenados, Google habla de máster o doctorado en ingeniería, informática o un campo técnico relacionado, tres años de experiencia en un puesto de liderazgo técnico, dirigiendo equipos de proyecto y definiendo la dirección técnica; tres años de experiencia trabajando en una organización compleja de estructura matricial, en proyectos interfuncionales o que abarcan distintas áreas de negocio; y experiencia técnica en el ámbito de la ciberseguridad, aplicando IA al análisis de malware, la búsqueda de amenazas (threat hunting) o las operaciones de seguridad.

Las responsabilidades de este puesto son definir e impulsar la estrategia técnica, la hoja de ruta y la visión a futuro de los agentes y plataformas de IA autónomos en el ámbito de la seguridad y la privacidad (inteligencia de amenazas); diseñar la arquitectura y liderar el desarrollo de infraestructura de agentes de próxima generación a gran escala, garantizando parámetros sólidos de seguridad, protección y rendimient; mentorear y fomentar el crecimiento profesional de ingenieros de nivel intermedio y sénior, promoviendo altos estándares de calidad de código, documentación de diseño y fiabilidad del sistema; influir en decisiones estratégicas de producto e ingeniería, sirviendo de puente entre la investigación en IA y las aplicaciones de seguridad listas para producción; y actuar como referente técnico clave y agente multiplicador, colaborando con el liderazgo ejecutivo de Google Cloud Security y del ecosistema más amplio de Google.