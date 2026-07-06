Greenpeace suspende a Málaga en materia de refugios climáticos: "Sus medidas son deficientes"

Greenpeace suspende al Ayuntamiento de Málaga en materia de refugios climáticos. Así lo recoge el informe Ciudades al rojo vivo: refugios climáticos y desprotección frente al calor extremo en España, en el que la organización analiza la respuesta de las ciudades ante los episodios de calor extremo y la protección de la población en momentos de temperaturas especialmente altas.

Málaga figura entre las ciudades con más espacios señalados, con 93 refugios climáticos, lo que equivale a una ratio aproximada de uno por cada 6.300 habitantes. Sin embargo, Greenpeace considera que esta red sigue siendo insuficiente y cuestiona la calidad de algunas de las zonas incluidas por el Ayuntamiento. La organización sostiene que las "medidas son deficientes" y critica que Málaga se haya limitado a señalar una red prácticamente idéntica a la del año pasado.

Críticas a espacios considerados inadecuados

Uno de los puntos señalados por Greenpeace es la inclusión de espacios que, a su juicio, no reúnen las condiciones necesarias para funcionar como refugios climáticos en Málaga. Entre ellos menciona un parking al aire libre, el del Hospital Civil, que, según la organización, "no cuenta con ningún tipo de protección arbolada ni toldos ni agua y que además se encuentra en obras desde hace meses".

Para Greenpeace, no basta con identificar espacios en un mapa o colocar un cartel si esos lugares no ofrecen condiciones reales de descanso, sombra, agua o protección frente al calor. "El verano que conocíamos ya no existe. El calor es un problema de salud pública que cada año mata en España a miles de personas. No basta con el cartel de refugio climático", advierte la organización.

Casi 100 zonas de confort climático en Málaga

La red municipal de zonas de confort climático de Málaga está integrada por espacios pensados para que vecinos y visitantes puedan descansar, refrescarse o resguardarse durante episodios de calor intenso. Incluye tanto espacios al aire libre como equipamientos públicos interiores.

Visualización de áreas de confort climático.

Entre las zonas exteriores se encuentran parques, jardines y espacios con sombra, seleccionados por sus condiciones de vegetación, pavimento o presencia de fuentes de agua potable. También se incluyen áreas interiores en equipamientos públicos como bibliotecas, centros ciudadanos, juntas de distrito o espacios museísticos, así como corredores de sombra en calles o recorridos donde la cobertura vegetal supera el 50% y contribuye a reducir la temperatura.

Horarios, falta de sombra y participación ciudadana

El informe de Greenpeace señala tres grandes barreras que limitan la eficacia de los refugios climáticos: los horarios, la elección de espacios inadecuados y la falta de participación ciudadana. La organización advierte de que en muchas ciudades existen refugios interiores que cierran a mediodía, por la tarde o durante parte del verano, precisamente en momentos de alta demanda por calor.

También cuestiona la inclusión de espacios sin zonas de descanso, sin agua o, en el caso de los exteriores, sin sombra suficiente. Además, advierte de que algunos lugares catalogados como refugios pueden generar dudas si no queda clara su gratuidad o si no están concebidos realmente como espacios de protección y bienestar comunitario.

Las demandas de Greenpeace frente al calor extremo

Greenpeace reclama una acción climática urgente y planes de adaptación municipal que transformen el espacio público. La organización pide que estos planes partan de un análisis de los impactos del cambio climático y de la población vulnerable, con medidas concretas, financiación suficiente y participación ciudadana.

Entre sus demandas, la entidad defiende la creación de refugios climáticos efectivos, gratuitos, cercanos y accesibles, especialmente para las personas más vulnerables. También apuesta por soluciones basadas en la naturaleza, como más sombra, vegetación y espacios públicos adaptados al aumento de las temperaturas.