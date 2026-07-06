Málaga marca su mínimo de oficinas de banco en 47 años tras cerrar 860: así está el mapa de sucursales en la provincia

La provincia de Málaga registra el número más bajo de oficinas bancarias desde hace 47 años, resultado de un proceso de cierres que se inició tras las crisis económica de 2008 con la oleada de fusiones en el sector y que se ha prolongado con las medidas para el ahorro de costes estructurales y el creciente uso de las nuevas tecnologías. Los bancos han clausurado ya 860 sucursales, lo que supone el 61% del total que llegaron a tener desplegadas en 2008 (se superaban en aquella época las 1.400). Pero, mientras en la pasada década el ritmo de cierres llegó a moverse entre 40 y 100 al año, desde 2023 la cifra, dentro de la tendencia a la baja, se ha estabilizado. El número actual es de 547, según los datos a marzo de 2026 publicados estos días por el Banco de España, con solo un descenso de 15 en relación al año anterior. Es la cifra más baja desde septiembre de 1979.

Con estas cifras, Málaga se sitúa entre las provincias españolas con mayor número de cierres de oficinas desde 2008, sin duda también porque, debido a su nivel económico y poblacional, era también una de la zonas que alcanzó una mayor red de sucursales. En este sentido, la provincia malagueña se sitúa sexta. Barcelona es la primera con unas 4.500 clausuras que dejan el total en 1.409 mientras que Madrid ha suprimido 4.293 y se queda con 1.817. En Valencia se han cerrado 1.806 oficinas (quedan ahora 857), en Alicante 1.166 (ahora tiene 604) y en Sevilla 961 (permanecen 569).

Los bancos tienen desplegadas ahora mismo en el terrtorio nacional un total de 17.110 oficinas. Desde el máximo de septiembre de 2008 (cuando había 46.118) la reducción ha sido de más de 29.000, lo que supone que se ha cerrado el 62,8% del total.

El riesgo de 'exclusión financiera'

El sector financiero trata de equilibrar sus parámetros de rentabilidad con la garantía de accesibilidad del servicio al ciudadano en un proceso que, aunque pueda tener justificación operativa, siempre ha generado inquietud a nivel institucional y social ante el riesgo de que los clientes de mayor edad y en el ámbito rural, menos habituados a realizar gestiones por internet, puedan estar expuestos a lo que se denomina 'exclusión financiera'.

La mayor parte de cierres se han dado en ciudades de mayor tamaño (donde lógicamente había más oficinas y en los que siguen quedando sucursales) pero por el camino también hay casos de pequeños pueblos que perdieron las únicas que tenían.

El mapa de oficinas bancarias en Málaga

En la provincia de Málaga, más de 36.000 habitantes residentes en 37 localidades no cuentan ya con ninguna oficina bancaria en su término municipal, según el último 'Informe sobre Inclusión Financiera en España' del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE). Estos municipios son en general de perfil rural y con un mayor porcentaje de población de 65 o más años. Y son principalmente de tamaño pequeño (la mayoría no llega a los 1.000 habitantes), con lo que el porcentaje de población afectadaa es reducido (sólo un 2% de los 1,7 millones de personas que viven en Málaga).

El porcentaje de población sin accesibilidad a los servicios bancarios se va reduciendo si se amplía el mapa de la inclusión con puntos de acceso distintos a la oficina. En el caso de Málaga, la cifra de municipios donde no hay ni oficinas, ni cajero, ni ‘ofibus’ cae a 23, con una población de 23.737 personas. El nivel baja a 14, con 4.976 habitantes, si tampoco hay desplegado un agente financiero que ofrezca el servicio que antes daba la sucursal (incluido el acceso a efectivo).

Un usuario utiliza un cajero automático en Málaga. / Álex Zea

Y si se profundiza más, la cifra de pueblos sin acceso a ningún punto alternativo (oficina de Correos o cash en comercio) cae a 10, con 2.932 personas. Este último caso sería el más cercano a lo que se conoce como 'exclusión financiera' y supondría sólo el 0,17% de la población de la provincia.

El Colegio de Economistas de Málaga ha señalado en varias ocasiones que, a su juicio, la dinámica de cierre de oficinas ya se ha completad en su inmensa mayoría y que la cifra actual de sucursales estaría tocado suelo.

Cajeros ‘comunes’ para asegurar el acceso al efectivo

El sector bancario firmó en octubre de 2022 una hoja de ruta con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital para reforzar la inclusión financiera en las zonas rurales. Así, los bancos, cuando cierran las oficinas, optan en algunas localidades por dejar cajero o, en otros casos, recurren a agentes financieros (personas externas a la entidad que se encargan de ofrecer un servicio operativo básico) o al uso de ‘ofibuses’ (vehículos que recorren los pueblos cada semana).

Las patronales bancarias AEB, CECA y Unacc también han firmando acuerdos con Correos para que quienes vien en pequeños municipios tengan acceso al dinero en efectivo a través de la red de carteros rurales. A esto se añaden acuerdos con comercios para el uso de cash-in-shop y cash back (retirada de efectivo a través de TPV de última generación).