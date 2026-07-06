De Málaga al mundo: el proyecto educativo que ya une a colegios de 25 países

Que todas las personas, en cualquier lugar del mundo, tengan acceso a una educación gratuita y de calidad es la idea que el docente malagueño Tomás Pabón empezó a perfilar hace unos cuantos años. En 2025, con vocación, esfuerzo y una gran agenda de contactos a nivel internacional, arrancó UniverMind, una red global dedicada a la innovación educativa que ya se extiende a 25 países.

«Lo que pretendemos es que el alumno se convierta en protagonista activo de la construcción de conocimientos mediante experiencias colaborativas con impacto global», explica Tomás Pabón.

Qué es UniverMind y cómo funciona esta red educativa internacional

UniverMind gira alrededor del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) a través de retos del mundo real con impacto social.

Un enfoque que impulsa el desarrollo de competencias clave en el alumnado como el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de trabajo en equipo.

Los profesores que acceden a la plataforma encuentran desafíos o retos que pueden realizar con sus alumnos compitiendo con centros educativos de otros países.

Son desafíos que abordan «una problemática real educativa, social, científica, cultural o mediambiental relevante», por lo que los estudiantes tienen que «investigar, analizar información, desarrollar propuestas y compartir soluciones con compañeros de distintos contextos culturales y geográficos».

Una forma de aprender haciendo y más allá de los libros de texto que resulta muy enriquecedora.

Algunos de los retos que se pueden encontrar actualmente en la plataforma invitan a los alumnos, por ejemplo, a crear un boletín de noticias ficticio que imagine cómo será el mundo en 50 años. O a proponer formas de aplicar los principios de la economía circular en las escuelas. O incluso a diseñar soluciones innovadoras para el problema del acceso al agua potable en todos los lugares.

Con el aval de la prestigiosa biblioteca digital Camtree, vinculada a Cambridge

Tomás Pabón, profesor de Primaria en MIT School de Málaga aunque esta es una iniciativa propia, destaca una de las características de UniverMind: la posibilidad de compartir el aprendizaje con una audiencia internacional.

«Esto es posible gracias a la conexión con Camtree», detalla refiriéndose a la biblioteca digital de Camtree, vinculada a la Universidad de Cambridge.

Se trata de una prestigiosa institución que funciona como un gran archivo abierto en el que docentes de distintos países comparten investigaciones realizadas a partir de su propia experiencia en las aulas.

Esta plataforma recoge estudios prácticos sobre educación, revisados por pares, un ‘filtro de calidad’ que supone que antes de que una investigación aparezca en Camtree, otros profesionales con experiencia revisan el trabajo para comprobar que es claro, riguroso y útil.

«Camtree es la biblioteca dedicada a la investigación educativa más importante del mundo», subraya Tomás Pabón.

Aunque no lleva mucho tiempo, UniverMind ya ha conseguido que cuatro de sus desafíos se publiquen en esta biblioteca del entorno de Cambridge.

Cuando el alumnado termina el reto y se evalúa, los docentes elaboran un informe que Camtree analiza para verificar la calidad de la investigación educativa.

En caso positivo, otorga un certificado de publicación, «que proporciona reconocimiento internacional y evidencia de aprendizaje» real.

De México a Kenia: los países que ya participan en UniverMind

Otra de las fortalezas de la plataforma creada por este maestro de Coín es su carácter internacional.

Empezaron con instituciones educativas de México y ya están en 25 países que participan activamente, aunque la cifra aumenta hasta 40 si se suman todos los registrados.

«Llevar la educación a todos los rincones del mundo es la satisfacción más importante de mi vida a nivel profesional" Tomás Pabón — Profesor de Málaga que ha creado la red global de educación UniverMind

Gracias a fundaciones y colaboradores internacionales hay miembros de Guatemala, Honduras, Ecuador, Chile, Kenia y hasta el Golfo Pérsico y en un futuro próximo, Japón. El acceso a internet es la clave para que la educación no tenga fronteras.

Por eso, por ejemplo, en países como Cuba hay centros educativos participando en los desafíos de UniverMind pero de una forma adaptada. «Los desafíos tienen un tiempo para hacerse y en Cuba no se puede hacer así por las dificultades en el acceso a internet y los cortes de electricidad», indica Pabón.

El enriquecimiento cultural y de conocimientos que supone trabajar en colaboración con países tan distintos es enorme, aunque los retos a veces tengan que adaptarse dependiendo de las características e idiosincrasia de cada país.

Una plataforma global con apoyo altruista de expertos de todo el mundo

De diseñar los desafíos se encargan profesores de élite que, de forma altruista, colaboran con UniverMind, explica Tomás Pabón. Como el resto de ‘mecenas’ de esta iniciativa puesta en marcha desde Málaga para el mundo entero a favor de la educación.

Entre sus retos próximos está mejorar la calidad del seleccionador de idiomas que permite que escuelas de países con lenguas distintas puedan trabajar en equipo.

Y que la comunidad UniverMind continúe creciendo para que la educación llegue hasta los lugares más recónditos. «Llevar la educación a todos los rincones del mundo es la satisfacción que yo tengo a nivel a nivel profesional, más importante de mi vida», concluye Tomás Pabón, un docente vocacional cuya mirada no tiene fronteras.