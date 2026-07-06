Mercado inmobiliario
Málaga, la quinta provincia de España con la vivienda más cara
El precio se ha disparado un 14,2%, hasta los 2.988 euros, el primer trimestre de 2026, según la última estadística de valor tasado del Ministerio de Vivienda
L.O.
El precio de la vivienda en la provincia de Málaga ha registrado una de las mayores subidas de España este primer trimestre de 2026, con un incremento del 14,2%, hasta los 2.988 euros el metro cuadrado.
Málaga se sitúa así como la quinta provincia de España con el precio más caro de la vivienda y la primera de toda Andalucía, según los datos de la última estadística de valor tasado que elabora el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
A nivel general, el precio medio de la vivienda en España subió el primer trimestre del año un 14%, hasta los 2.315,7 euros/m2, siendo las provincias más caras Madrid (4.047,5 euros), Baleares (3.885,6 euros), Guipúzcoa (3.419,7 euros), Barcelona (3.207,7 euros) y Málaga (2.988 euros).
Los grandes núcleos urbanos y polos de empleo, así como las zonas con mayor peso turístico tienen el metro cuadrado más caro y registran mayor tensión en los precios, ya que la oferta es incapaz de absorber una demanda creciente.
Madrid, la única que supera los 4.000 euros/m2
Madrid fue la única provincia de España que superó los 4.000 euros el metro cuadrado. Su valor se situó en 4.047,5 euros, lo que supone una subida del 16,4 %, la mayor de toda España, respecto al primer trimestre de 2025, según datos facilitados por la agencia Efe.
Tras Madrid, en términos globales destaca Baleares, con 3.885,6 euros/m2, el 13,1 % más que un año antes. El tercer puesto es para Guipúzcoa, con 3.419,7/m2, un 10,5 % más, la única del País Vasco que rebasó los 3.000 euros.
El cuarto lugar lo ocupó Barcelona, con 3.207,7 euros/m2, y una subida del 12 % más.
Málaga, la provincia andaluza más cara
En Andalucía, el valor tasado de la vivienda se encareció una media del 13%, hasta los 1.924,9 euros. Málaga es la provincia andaluza más cara con diferencia, con un precio de 2.988 euros el m2, la única que supera los 2.000 euros y roza los 3.000 euros. También registró en el primer trimestre la segunda subida más pronunciada de España, con un 14,2%. La más barata es Jaén con 898,2 euros, la única por debajo de los 1.000 euros/m2.
En el archipiélago canario, Santa Cruz de Tenerife fue la más cara para comprar una vivienda al alcanzar valores de 2.264,7 euros/m2, un 15,7 % más. Tras ella se situaron las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ambas por encima de los 2.000 euros/m2. En Ceuta los precios fueron ligeramente más altos (2.212 euros), el 8 % más; mientras que en Melilla se situaron en 2.122,9 euros, un alza interanual del 11,5 %. Le sigue Cantabria, con 2.081,7 euros/m2, el 17,4 % más que en los tres primeros meses de 2025.
Menos de 2.000 euros/m2
Hay provincias donde el precio del metro cuadrado no llega a los 2.000 euros, como Alicante, la más cara de la Comunidad Valenciana, con 1.991,7 euros/m2, un 15,7 % más.
En Aragón, donde más subió fue en Zaragoza, un 16%, hasta los 1.905 euros siendo la más barata Teruel, con 1.003,8 euros. En Galicia, el ranking lo lidera Pontevedra con 1.784,5 euros/m2, el 14% más). En Castilla-La Mancha la más cara es Guadalajara, con 1.670,8 euros/m2, un 14,5 % más. En Castilla y León, el importe más elevado lo tiene Segovia con 1.479,4, un 19,1 % más.
El menor desembolso de España se requiere en Extremadura. Sus dos provincias están debajo de los 1.000 euros. Badajoz (987,5€, un 5% más) y Cáceres (946,8€, 8,1% más).
- La 'Mejor Fritura Malagueña' se hace en este restaurante de barrio de la capital: 'La sencillez es una de sus virtudes
- El ranking de las 115 empresas de Málaga que más facturan
- El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía
- La Universidad de Málaga convierte el alga asiática que amenaza la Costa del Sol en pienso para peces: una nueva vía para la acuicultura sostenible
- Tres fallecidos irlandeses al caer un vehículo por un barranco en la A-7 por Málaga
- El paraíso del coleccionismo y los juguetes está en este mercadillo malagueño que se celebra este sábado: un espacio gratuito con piezas de Playmobil únicas
- Así se evita en Málaga una fuerte caída de turistas para este verano
- Los trabajadores del Civil y el Materno, indignados con los precios del nuevo parking: 'Esto no es un parque temático, es un hospital