Las muertes volvieron a superar a los nacimientos en Málaga durante 2025

Málaga volvió a cerrar 2025 con más defunciones que nacimientos. La provincia registró 13.844 fallecidos y 11.728 nacidos vivos, según los datos provisionales de las Estadísticas del Movimiento Natural de la Población que publica el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. La diferencia deja un saldo vegetativo negativo de 2.116 personas, es decir, en Málaga murieron 2.116 personas más de las que nacieron durante el último año.

El dato confirma una tendencia demográfica que se ha consolidado en los últimos ejercicios: nacen menos niños que hace décadas y las defunciones se mantienen por encima de los nacimientos. Aun así, 2025 deja un ligerísimo repunte de la natalidad respecto al año anterior, ya que en 2024 se registraron 11.719 nacimientos, apenas nueve menos que este último ejercicio. Los nacimientos en Málaga siguen lejos de los datos históricos.

Cambio demográfico

La comparación histórica refleja la profundidad del cambio demográfico. En 1975, Málaga registró 19.149 nacimientos y 7.747 defunciones. Medio siglo después, la foto es prácticamente la inversa: en 2025 se contabilizaron 11.728 alumbramientos y 13.844 fallecimientos.

Esto significa que la provincia ha pasado de tener un crecimiento natural claramente positivo a un saldo negativo. En 1975 nacieron 11.402 personas más de las que murieron, mientras que en 2025 han fallecido 2.116 personas más de las que han nacido. La caída de la natalidad es, por tanto, uno de los principales factores que explican este cambio de ciclo.

Por edad de las madres, el grueso de la maternidad en Málaga se concentra entre los 30 y los 39 años. La franja más numerosa es la de 30 a 34 años, con 3.761 nacimientos, seguida de la de 35 a 39 años, con 3.370. También se mantiene la tendencia de la maternidad a edades más avanzadas. En 2025 hubo 1.089 nacimientos de madres de 40 años o más en la provincia. Dentro de este grupo, se registraron incluso 12 nacimientos de mujeres de 50 años o más, un dato que refleja el retraso progresivo de la edad de maternidad.

De los 11.728 nacimientos registrados en Málaga, 8.553 correspondieron a madres españolas y 3.175 a madres extranjeras. Esto supone que más de una cuarta parte de los nacidos en la provincia tuvieron madre de nacionalidad extranjera.

El peso de la población extranjera también se aprecia cuando se analiza si alguno de los progenitores no tenía nacionalidad española. En el cuarto trimestre de 2025, Málaga fue, junto a Almería, una de las provincias andaluzas con mayor porcentaje de nacimientos con algún progenitor extranjero: el 33,4% en Málaga y el 44,1% en Almería.

Datos andaluces

En el conjunto de Andalucía, el avance anual del IECA contabiliza 60.038 nacimientos y 74.457 defunciones durante 2025, lo que deja un crecimiento natural negativo de 14.419 personas. La comunidad encadena así su octavo año consecutivo con más muertes que nacimientos.

Los datos andaluces confirman que el fenómeno no es exclusivo de Málaga. En 2025, las defunciones aumentaron un 1,4% respecto al año anterior, mientras que los nacimientos descendieron un 0,2% y los matrimonios bajaron un 2,6%. El IECA también señala que Málaga fue una de las provincias donde los nacimientos crecieron ligeramente, con un avance del 0,1% respecto a 2024.

El cuarto trimestre del año volvió a mostrar esa misma tendencia. Entre octubre y diciembre de 2025 se produjeron en Andalucía 15.736 nacimientos, 18.876 defunciones y 8.801 matrimonios, con un crecimiento natural negativo de 3.140 personas solo en ese periodo.