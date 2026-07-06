El patrimonio del malagueño Antonio Banderas: 50 millones de euros con una empresa de perfumes, su propio teatro y los mejores restaurantes

Con su larga trayectoria sobre los escenarios, Antonio Banderas se ha convertido en una de las figuras del audiovisual más conocidas y respetadas del panorama mundial. Pero más allá de las alfombras rojas, los platós y los teatros, el malagueño ha sabido aprovechar los éxitos cosechados en Hollywood para ampliar su negocio y diversificar sus ingresos hasta haber conseguido acumular un patrimonio total de 50 millones de euros.

Además de la riqueza lograda gracias a su participación en proyectos cinematográficos millonarios como El Cuerpo o La Máscara del Zorro, el actor tiene en su negocio de alta perfumería otro de sus grandes beneficios.

Los negocios de Antonio Banderas en el mundo del perfume

Su implicación en este sector de las fragancias comenzó en los años 90, pero se consolidó en el 2007 gracias a su alianza con la multinacional cosmética catalana Puig, con la que Banderas ha creado su propia marca.

En esta industria, el malagueño ha cosechado grandes éxitos con perfumes como Blue Seduction o The Secret, que han tenido ventas millonarias no solo en España, sino por toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Grupo Tercer Acto, el sello hostelero de Antonio Banderas

Pero este no es el único sector en el que Banderas se ha adentrado en los últimos años, sino que otro de sus buques insignia es su sello hostelero Grupo Tercer Acto, en el que Banderas ha creado una red de negocios gastronómicos de gran éxito y reconocimiento administrados por su hermano, Javier Banderas.

Antonio Banderas durante la gala de entrega de los Premios Talía de la Academia de las Artes escénicas de España, a 18 de mayo de 2026, en Madrid (España). Los Premios Talía son los premios de la Academia de las Artes escénicas de España. Entregados anualmente, reconocen la excelencia en diferentes campos de las artes escénicas en España. PREMIOS;PHOTOCALL José Oliva / Europa Press 18/05/2026. Antonio Banderas;José Oliva / .

Este conglomerado está formado por los restaurantes Tercer Acto, Doña Inés, la Barra de Doña Inés, Atrezzo y La Pérgola del Mediterráneo.

El Pimpi y la expansión gastronómica en Marbella

A estos restaurantes se suma la participación como accionista del emblemático bar Bodegas El Pimpi, uno de los establecimientos más famosos e históricos de Málaga que se ha expandido con la apertura de un nuevo establecimiento en Marbella.

Los ingresos conseguidos en estas áreas han permitido que Antonio Banderas pueda hacer frente a proyectos menos rentables a corto plazo, pero más apasionantes emocional y profesionalmente, como el Teatro del Soho CaixaBank.

Con esta iniciativa, que ha permitido traer al territorio grandes producciones musicales de Broadway, el actor y director malagueño busca devolver a su Málaga natal su pasión por la cultura y el teatro.

El Teatro del Soho, el proyecto cultural más personal de Banderas

Las ganancias de este teatro aún son escasas, pero es un balance asumible para el amplio capital de Banderas, que hace frente a este reto con orgullo y ganas por la posibilidad que ofrece de situar a Málaga en el centro de la cultura nacional junto a grandes ciudades como Madrid o Barcelona.

Pero el patrimonio de Banderas no queda ahí, sino que a estas inversiones se suman sus activos inmobiliarios, como el apartamento de lujo que tiene en Nueva York, su ático de Madrid o sus viviendas en Málaga capital y Marbella.

Imágenes recientes de Antonio Banderas / .

Sin embargo, tal y como ha indicado el actor en distintas entrevistas, para él lo importante no son los bienes acumulados o las riquezas logradas, sino la capacidad que le ofrece de crear esos proyectos culturales que le hacen seguir amando lo que hace y devolver a su Málaga todo lo que siempre le ha dado.