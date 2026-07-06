El pueblo de Málaga con una de las piscinas públicas más baratas de la provincia: entradas desde un euro, zonas verdes y sombrillas

Los malagueños que quieren refrescarse para atajar el intenso calor, pero sin acudir a las playas y pozas del territorio, tienen una alternativa perfecta en las piscinas públicas al poder disfrutar de sus aguas refrescantes y sus zonas verdes a precios reducidos. Es lo que ofrece la piscina pública de Campillos, convertida en una de las más baratas de Málaga con sus entradas desde un euro.

Esta piscina municipal abrió sus puertas el pasado 20 de junio y se mantendrá disponible durante toda la época estival de lunes a domingo y festivos.

Precios económicos y abonos para el verano en Campillos

Y para facilitar que la población pueda acudir a sus instalaciones sin preocuparse por el precio, el Ayuntamiento de Campillos ha establecido unas tarifas económicas accesibles a cualquier bolsillo.

De ese modo, las entradas tendrán un coste de 2 euros para los adultos, precio que se reducirá a 1 euro para los menores de 14 años y a 1,50 euros para mayores de 65 años.

Abono de 20 baños y entradas en taquilla en Málaga

Además, para disminuir aún más la cuantía, esta piscina ofrece la posibilidad de obtener un abono de 20 baños por 30 euros, lo que deja cada entrada de adultos al recinto por 1,50 euros. Las entradas para acceder a la piscina se adquieren en la taquilla del recinto.

Este año, este enclave ha estrenado distintas mejoras que se han llevado a cabo antes de su apertura oficial, como la construcción de una nueva zona de aseos y vestuarios, un quiosco y la taquilla de entradas.

Césped, sombra y horario de la piscina municipal de Campillos

Estas infraestructuras se suman a la zona de césped que rodea la piscina, además de las distintas sombrillas de caña que permiten disfrutar del sombraje en el entorno.

Esta piscina municipal se puede visitar de lunes a viernes de 12.15 a 19.15 horas, y los sábados, domingos y festivos de 12.00 a 20.00 horas.