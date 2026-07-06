Renfe inicia en Málaga las primeras obras del plan A Punto en la estación de Plaza Mayor

La estación de Plaza Mayor, de la línea C-1 del núcleo de Cercanías de Málaga, será la primera en Andalucía en la que se acometerán las obras de mejora a corto plazo y alto impacto que Renfe impulsa en todo el territorio dentro del plan A Punto.

Este programa contempla actuaciones en estaciones de Cercanías y Ancho Métrico de toda España con el objetivo de mejorar de forma rápida y visible el estado de un número significativo de instalaciones.

Esta primera actuación en Plaza Mayor supone una inversión de 223.234,23 euros y se centra en la renovación del andén, con nueva barandilla en todo el perímetro y en la escalera de acceso. El proyecto incluye asimismo la renovación de los módulos de autoventa y del cuarto técnico. También se retirará y recolocará el mobiliario —bancos, apoyos isquiáticos y elementos fijos— para optimizar el espacio y mejorar el flujo de viajeros.

El proyecto contempla la rehabilitación de la marquesina y la incorporación de un nuevo canalón adaptado a su geometría para mejorar la evacuación de aguas. Asimismo, se instalarán nuevas luminarias en la estructura de la marquesina y se renovará o ampliará la iluminación del andén. Por último, se ejecutará un módulo independiente para integrar las dos máquinas de autoventa.

El plan A Punto llegará a 13 estaciones de Cercanías de Andalucía

La inversión total prevista asciende a 3,2 millones de euros para actuaciones rápidas de alto impacto y corto plazo en 13 estaciones de Cercanías de Andalucía, repartidas entre los núcleos de Málaga, Cádiz y Sevilla. Está previsto que la duración global del plan sea de 18 meses.

El plan A Punto en Andalucía contempla también obras en otras estaciones de Málaga, como son: Victoria Kent, Málaga-Centro Alameda, Torreblanca y Montemar Alto. Además de en Cercanías Cádiz, se incluyen las estaciones de San Fernando-Bahía Sur, Puerto de Santa María, San Fernando Centro y Las Aletas. Y en el Cercanías Sevilla, las intervenciones se desarrollarán en Dos Hermanas, San Bernardo, Utrera y Virgen del Rocío.

Mejoras a corto plazo en estaciones de Cercanías

El plan A Punto identifica, prioriza y programa intervenciones que generen mejoras significativas en el corto plazo, de escasa complejidad técnica y con un alto retorno en la percepción de la calidad del servicio ferroviario por parte de los usuarios. El resultado de estas actuaciones será un aumento de los estándares de calidad y una mejora de la accesibilidad y el confort de las estaciones.

El plan A Punto en Málaga forma parte de un proyecto a escala nacional que se desarrollará en 110 estaciones de Cercanías y Ancho Métrico entre 2026 y 2027, con una inversión global de 24,8 millones de euros y un plazo general de ejecución de 18 meses.

Renfe ha diseñado un logo y una marca específica para que los usuarios identifiquen los proyectos de mejora en sus instalaciones y sepan que en esa zona se están poniendo las estaciones "a punto".