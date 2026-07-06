Los residentes del solar de Sacaba piden una alternativa antes del desalojo del parking de autocaravanas: "Somos tus vecinos"

"Mi nombre es Rafa y soy un vecino más de Málaga". Así comienza el mensaje de uno de los residentes del asentamiento de caravanas de Sacaba, apenas un día antes de que el Ayuntamiento ejecute el desalojo del solar. Rafael Sanchis habla como alguien que asegura haber llegado hasta allí después de comprobar que tener una vivienda en la ciudad se ha convertido en algo inalcanzable en Málaga. "No queremos dar pena. No queremos vivir gratis ni pretendemos vivir en primera línea de playa", explica. "La mayoría somos trabajadores, pero nos cuesta incluso pagar una habitación". Su historia es la de decenas de personas que, ante el aumento del precio de los alquileres y la falta de alternativas, terminaron convirtiendo una caravana o una autocaravana en su única casa.

El Ayuntamiento de Málaga cerrará definitivamente el acceso a la parcela situada junto al Camino de la Térmica tras denunciar problemas de salubridad, acumulación de residuos, vertidos y conflictos de convivencia. La Policía Local ha comunicado a los residentes que deben abandonar el terreno antes de que comiencen las labores de limpieza y, una vez finalicen, se instalarán elementos físicos para impedir que vuelvan a acceder al solar.

Cartel de la Policía Local que anuncia el desalojo del parking de autocarvanas en Sacaba / Esperanza Mendoza

La decisión llega después de años en los que este espacio se ha convertido en un refugio para personas que no podían asumir el coste de una vivienda en Málaga. El alcalde, Francisco de la Torre, ha asegurado que el proceso se realizará "con la máxima delicadeza" y ha planteado como posible solución futura la creación de un camping municipal de bajo coste para autocaravanas. Sin embargo, quienes viven en Sacaba aseguran que nadie les ha explicado qué ocurrirá con ellos cuando abandonen el recinto.

"Nos vamos, fantástico, pero ¿a dónde?", se pregunta Rafa. Es una frase que resume el sentimiento general entre los vecinos, que insisten en que no discuten la necesidad de ordenar el espacio, sino la ausencia de una alternativa habitacional. "Somos parte de la sociedad, contribuimos para ello. Lo único que pedimos es un sitio donde podamos convivir sin molestar a nadie", asegura Rafa a los medios de comunicación.

Una salida que nadie sabe a dónde conduce

Entre las personas que viven en Sacaba hay trabajadores, familias con hijos, personas divorciadas y mujeres que viven solas, 140 familias que llegaron después de perder un alquiler que ya no podían pagar. Todos coinciden en una idea: la autocaravana nunca fue un proyecto de vida, sino la única opción que encontraron para seguir viviendo en Málaga.

Begoña Álvarez lleva tres años en el asentamiento. Antes vivía de alquiler, pero el propietario decidió subir la renta y tuvo que marcharse. Desde entonces reconoce que convive con la incertidumbre. "Aquí todos somos gente trabajadora", asegura. "El problema es que un piso de 50 metros cuadrados cuesta más de 1.100 euros y los sueldos no han subido". Explica que, como mujer, sintió miedo cuando llegó, aunque asegura que terminó encontrando una comunidad en la que se siente protegida. Ahora el temor vuelve a aparecer con el desalojo. "Yo solo quiero que nos den una opción", afirma.

Parking de autocarvanas en Sacaba / Esperanza Mendoza

La ansiedad por no saber qué ocurrirá después está dejando huella en algunos residentes. Begoña cuenta que sufre depresión y problemas de salud derivados de un covid persistente y que en los últimos días incluso ha tenido que acudir a urgencias tras sufrir un ataque de ansiedad. "No puedo dormir pensando en qué va a pasar."

Los vecinos rechazan además la imagen que, aseguran, se ha trasladado del asentamiento. Rafa insiste en que son ellos mismos quienes recogen residuos, mantienen limpio el espacio y buscan puntos autorizados para vaciar las aguas de las caravanas. "Vivimos con dignidad", resume.

Sandra, que vivió durante dos años en Sacaba y ahora ha regresado para apoyar a quienes permanecen allí, sostiene que los propios residentes han retirado basura, podado palmeras y tratado de mantener el entorno en las mejores condiciones posibles. También recuerda que muchas veces eran ellos quienes pedían a quienes acudían los fines de semana a la playa que respetaran el lugar. "Aquí vive gente vulnerable y trabajadora", pide la exvecina.

Una crisis de vivienda que termina sobre ruedas

Lo que ocurre en Sacaba trasciende el propio asentamiento. La proliferación de caravanas como residencia permanente se ha convertido en una de las consecuencias más visibles de la crisis de la vivienda que atraviesa Málaga y, para las asociaciones que acompañan a los residentes, el problema no es el lugar donde viven actualmente, sino la falta de alternativas que les ha llevado hasta allí.

Ana Cortés, portavoz de Un Techo por Derecho, sostiene que estas personas "no están aquí por elección, sino porque ya no hay oportunidades de vivir en tu ciudad". "Te arrinconan a vivir en una caravana, pero tampoco te dejan vivir en una caravana. Nos dicen dónde no podemos vivir, pero no nos dicen dónde podemos hacerlo dignamente", denuncia.

La plataforma defiende que la imagen que se ha trasladado del asentamiento no se corresponde con la realidad diaria de quienes viven en él. Según explica Cortés, son los propios vecinos quienes se organizan para mantener limpio el espacio, retirar residuos y utilizar los puntos habilitados para el vaciado de las caravanas. "Lo que venden es una imagen que es totalmente falsa", afirma.

Desde Un Techo por Derecho consideran que el Ayuntamiento debería ofrecer una alternativa antes de ejecutar el desalojo. "Si habilitara un suelo público y digno... sería una solución", señala Cortés, que insiste en que la mayoría de los residentes son trabajadores que han encontrado en las caravanas la única forma de permanecer en Málaga. "Han buscado otra alternativa porque no pueden permitirse una casa", asegura.

Con Málaga reclama paralizar el desalojo hasta ofrecer alternativas

El portavoz de Con Málaga, Nico Sguiglia, ha pedido al equipo de gobierno que suspenda el desalojo hasta garantizar una solución habitacional para las personas que viven en el asentamiento. El edil considera que el cierre del espacio no resolverá el problema de fondo mientras no existan alternativas para quienes han acabado viviendo en caravanas por la imposibilidad de acceder a una vivienda en la ciudad.

"Lo que está ocurriendo aquí es un fiel reflejo de lo que está pasando en Málaga", afirma Sguiglia, que relaciona el aumento del número de caravanas en Sacaba con "un mercado de la vivienda absolutamente fuera de control". El portavoz de Con Málaga sostiene que el Ayuntamiento "no toma medidas para regular el acceso a la vivienda, pero tampoco para atender las consecuencias de esa situación" y reclama que se abra una mesa de diálogo con los residentes y los vecinos de la zona antes de ejecutar el desalojo.

Además, defiende que es posible encontrar una solución que garantice unas condiciones dignas para quienes viven en el asentamiento y recuerda que desde su grupo llevan años proponiendo la creación de una zona habilitada para caravanas con servicios básicos. "Hasta que no se encuentre una solución digna no debería producirse ningún desalojo", insiste. Por su parte, el Ayuntamiento de Málaga se remite al comunicado que lanzó el pasado viernes, en el que aseguraba que este desalojo se debe a motivos de "limpieza y salubridad".