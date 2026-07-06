Sucesos
Reyerta en la prisión de Archidona: un interno resulta herido con un pincho casero a la altura de la oreja
La agresión se produjo en la cola del economato y el arma casera, destinada al cuello, acabó hiriendo al interno en la oreja tras interponer una silla
EP
Un preso ha agredido a otro con un pincho de fabricación casera en la cárcel malagueña de Archidona, en un altercado por el que finalmente en total cuatro internos tuvieron que se trasladados al módulo de aislamiento.
Así han confirmado a Europa Press fuentes de Instituciones Penitenciarias, quienes han precisado que los hechos sucedieron este pasado domingo en el Módulo 2.
El conflicto habría comenzado entre dos internos por problemas de deudas, con una primera agresión de un puñetazo por la espalda en la cola del economato. Desde el sindicato Tu abandono me puede matar (Tampm) han señalado que posteriormente uno de ellos agredió al otro con un pincho carcelario de fabricación casera "cortante".
Al parecer, la intención era agredirle "directamente en el cuello" y el otro reaccionó poniendo en medio una silla, con lo que el corte, "bastante grande y profundo", fue a la altura de la oreja, han precisado a Europa Press.
En total, son cuatro los internos que fueron trasladados al módulo de aislamiento por su implicación de una u otra forma en la reyerta, ya sea por la agresión o por ocultación del pincho, según Tampm; incluso el agresor siguió con actitud violenta dentro del módulo y tuvo que ir al hospital por heridas.
Desde el sindicato han destacado la "gran profesionalidad" de los funcionarios y el jefe de servicio y su intervención "para sofocar un incidente que podía haber terminado con una muerte si no llega a ser la pronta actuación". Y también la rápida asistencia al herido, que fue trasladado a la enfermería.
Asimismo, han resaltado "la buena actuación de la Dirección", al haber sido "en este caso implacable con estas actuaciones" de los internos, al aplicarles las medidas penitenciarias correspondientes a los cuatro.
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