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Los vecinos de La Pelusa pagan los 1.750 euros que el Ayuntamiento les reclamaba por costes judiciales de la gasolinera, tras un préstamo de seis de ellos

La Asociación de Vecinos Gálica-La Pelusa reclama al Ayuntamiento la misma actitud responsable, y le pide que permute ya el solar de calle Potosí donde iba a instalarse la gasolinera de bajo coste, finalmente denegada

Inmaculada de la Torre, presidenta de La Pelusa, delante del solar de calle Potosí, donde se proyectaba la gasolinera de bajo coste.

Inmaculada de la Torre, presidenta de La Pelusa, delante del solar de calle Potosí, donde se proyectaba la gasolinera de bajo coste. / A.V.

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Alfonso Vázquez

Alfonso Vázquez

La Asociación de Vecinos Gálica La Pelusa ha abonado este lunes en las oficinas de Gestrisam los 1.750 euros que, como informó este periódico, el Ayuntamiento de Málaga reclamaba a la presidenta vecinal, Inmaculada de la Torre, en concepto de costas judiciales de uno de los procedimientos abiertos contra el proyecto de la gasolinera de bajo coste, en el solar de la calle Potosí.

Como también informó este diario, con anterioridad, los vecinos ya tuvieron que hacer frente a una campaña entre vecinos y amigos para reunir 3.400 euros, para costear los más de cuatro años de pugna judicial "en la defensa de la salud y la seguridad de los vecinos y vecinas", señala un comunicado.

Vista de la parcela de la calle Potosí, donde se proyecta la gasolinera de bajo coste, en La Pelusa. | A.V.

Vista de la parcela de la calle Potosí, donde se proyectaba la gasolinera de bajo coste, en La Pelusa. / A.V.

Un préstamo de seis vecinos

En concreto, el último pago este lunes en Gestrisam ha sido posible gracias a "un préstamo de seis vecinos que han adelantado el dinero", ante la amenaza de que la deuda pudiera incrementarse y volverse contra los miembros de la asociación, detalla la nota.

El colectivo vecinal lamenta la falta de comprensión del Ayuntamiento de Málaga, "al reclamarles las costas judiciales de manera férrea", por lo que reclama al Consistorio "la misma seriedad y responsabilidad con la que se comportan los vecinos", y que haga realidad el compromiso de permutar los terrenos de calle Potosí con la propietaria, Petroprix, para hacer posible un centro ciudadano.

Dirigentes vecinales de La Pelusa, con la presidenta Inmaculada de la Torre, en diciembre, junto al solar.

Otra foto de archivo de dirigentes vecinales de La Pelusa, con la presidenta Inmaculada de la Torre, junto al solar. / A.V.

Los vecinos recuerdan en su comunicado que han pasado "5 meses" desde el compromiso municipal y critican que el Ayuntamiento, en este tiempo "no ha querido reunirse con la asociación", lo que califican de ninguneo al colectivo.

Desde el punto de vista de los vecinos de La Pelusa, el Ayuntamiento necesitó que "por tres veces", la Junta de Andalucía declarara no favorable la gasolinera, por protección de la salud y la seguridad de las personas, "para aceptar que el proyecto de la gasolinera no era viable", señala el comunicado.

Protesta vecinos de La Pelusa por el proyecto de gasolinera en calle Potosí

Protesta vecinos de La Pelusa por el proyecto de gasolinera en calle Potosí / A. V.

Discrepancias entre los vecinos y el Ayuntamiento

Como el año pasado manifestó la presidenta vecinal, Inmaculada de la Torre, "pedimos hasta la saciedad que el Ayuntamiento pusiera sus servicios jurídicos a favor de los ciudadanos pero (...) el Ayuntamiento nos dio la espalda". Por eso, en un pleno llegó a manifestar que los vecinos estaban "desprotegidos".

Los vecinos de La Pelusa proponen un centro ciudadano en la parcela de calle Potosí, dado que la Junta no permite una gasolinera de bajo coste. | A.V.

Los vecinos de La Pelusa proponen un centro ciudadano en la parcela de calle Potosí, dado que la Junta no permite una gasolinera de bajo coste. / A.V.

El punto de vista del Consistorio ya lo expresó, en 2021, el entonces concejal de Urbanismo Raúl López, quien señaló a La Opinión que el equipo de gobierno estaba "absolutamente con los vecinos"; pero para lograr que no se implantara una gasolinera que cumplía con todas las condiciones, a su juicio había que modificar la Ley Nacional de Hidrocarburos, ampliando la distancia entre gasolineras y zonas residenciales.

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Finalmente, ha sido el argumento de peso de la salud, la que ha cerrado la puerta a la gasolinera de bajo coste en La Pelusa.

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