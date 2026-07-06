Nuevos vuelos desde Málaga sin tasas: descubre Maldivas, Mumbai y más por precios especiales

Viajar desde Málaga a destinos como Maldivas, Mumbai, Delhi, Manila, Dubái o Shanghái ya es posible. Gulf Air, la aerolínea de Bahréin ha anunciado vuelos directos con tarifas especiales. La compañía ofrece billetes de ida y vuelta desde Málaga, sin tasas incluidas, con disponibilidad limitada y precios sujetos a las condiciones tarifarias aplicables.

Según los datos de la compañía viajar a Maldivas desde Málaga es posible desde 604 euros. También hay tarifas para volar a Colombo desde 580 euros; Manila, desde 569 euros; Mumbai, desde 350 euros; Bangkok, desde 536 euros; y Dubái, desde 299 euros.

La lista de destinos incluye además varias conexiones con India, como Delhi, desde 342 euros; Kochi, desde 279 euros; Hyderabad, desde 317 euros; y Trivandrum, desde 599 euros.

Entre las opciones disponibles también figuran Singapur, desde 383 euros; Islamabad, desde 437 euros; Karachi, desde 437 euros; Lahore, desde 437 euros; Nairobi, desde 428 euros; y Shanghái, desde 497 euros.

Tarifas especiales en clase business

La oferta incluye tarifas especiales en clase business para vuelos de ida y vuelta desde Málaga, sin tasas incluidas, con una selección de destinos internacionales en Asia, Oriente Medio y el océano Índico.

Viajar a Maldivas desde Málaga es posible desde 3.062 euros en clase business. También hay tarifas para volar a Colombo desde 2.396 euros; Manila desde 2.876 euros; Mumbai desde 1.973 euros; Bangkok desde 3.023 euros; y Dubái desde 2.118 euros.

Kenia. / La Opinión

La oferta incluye además conexiones con Delhi, desde 2.175 euros; Kochi, desde 2.321 euros; Hyderabad, desde 2.283 euros; y Trivandrum, desde 4.299 euros.

Entre los destinos disponibles también figuran Singapur, desde 3.120 euros; Islamabad, desde 2.422 euros; Karachi, desde 2.802 euros; y Lahore, desde 2.197 euros.

Otros destinos disponibles con Gulf Air

La oferta permite acceder a una amplia red de destinos internacionales a través de la operativa de Gulf Air desde el aeropuerto malagueño. Desde Málaga, la aerolínea opera vuelos con Baréin de jueves a sábado, con salida a las 13:40 horas y llegada a las 21:55 horas. El tiempo estimado de vuelo es de 7 horas y 15 minutos. En sentido inverso, la ruta Baréin-Málaga opera los miércoles y viernes, con un tiempo de vuelo de 7 horas y 30 minutos.

Delhi. / La Opinión

La red de destinos disponibles incluye también Abu Dhabi, Bangalore, Bombay, Colombo, Dhaka, Dubái, Guangzhou, Hyderabad, Islamabad, Jeddah, Kochi, Kuwait, Lahore, Muscat, Manila, Phuket y Riad, entre otros destinos de la red de Gulf Air.