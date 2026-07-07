El Auditorio de la Música de Málaga da un nuevo paso con la cesión de los terrenos a Promálaga

El Ayuntamiento de Málaga ha dado un nuevo paso en el desarrollo del futuro Auditorio de la Música al aprobar, en la Junta de Gobierno Local, la concesión demanial de la parcela municipal donde se levantará el equipamiento cultural a favor de Promálaga. Con este acuerdo, la empresa municipal asumirá la gestión del suelo sobre el que se construirá uno de los proyectos estratégicos de la ciudad.

La parcela, situada en la plataforma de San Andrés del Puerto de Málaga, cuenta con una superficie de 30.405 metros cuadrados y una edificabilidad de 28.000 metros cuadrados. El Ayuntamiento adquirió estos terrenos a la Autoridad Portuaria en diciembre de 2024 por un importe de más de nueve millones de euros.

La concesión se realiza de forma gratuita y directa bajo la modalidad de prestación accesoria no retribuida, al tratarse de una sociedad íntegramente participada por el Consistorio. Esta medida permitirá a Promálaga continuar con los trámites administrativos y de contratación necesarios para ejecutar el proyecto.

Calendario adaptado para acelerar las obras

La cesión de la parcela llega en un momento clave para el desarrollo del Auditorio. Recientemente, la Junta de Andalucía modificó el convenio de financiación suscrito con el Ayuntamiento para adaptar el calendario de los desembolsos públicos al ritmo real del proyecto, manteniendo su aportación de 25 millones de euros.

Esta actualización responde a los resultados de la consulta preliminar al mercado realizada por Promálaga, que ha permitido concretar el presupuesto de las obras y los plazos estimados de ejecución antes de la licitación del contrato. El Ayuntamiento mantiene el objetivo de sacar las obras a concurso en los próximos meses y colocar la primera piedra antes de que finalice el año, siempre que se cumplan los plazos previstos.

Un proyecto de 209 millones de euros

El futuro Auditorio de la Música supondrá una inversión estimada de 209 millones de euros y contará con un plazo de ejecución de 48 meses. El edificio dispondrá de una sala principal con capacidad para cerca de 2.000 espectadores, una sala de cámara, espacios de ensayo, camerinos, dependencias administrativas, zonas técnicas y de restauración, además de un aparcamiento subterráneo y la urbanización del entorno.

En cuanto a la financiación, además de los 25 millones comprometidos por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento mantiene su aportación de 20 millones de euros y continúa buscando la incorporación de otras administraciones e inversores privados para completar el presupuesto del proyecto.