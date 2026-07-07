De baja un médico tras ser agredido por un paciente en un pasillo del Hospital Civil de Málaga

Un médico ha tenido que darse de baja tras ser agredido por un paciente, que se encontraba en un pasillo, cuando el facultativo iba a atender a otro en el Hospital Civil de Málaga.

La agresión se produjo en el área de psiquiatría, cuando el médico fue abordado por su agresor en el pasillo. Este empezó a insultarle y, seguidamente, se abalanzó contra él y le agredió.

Fueron los propios compañeros sanitarios los que abordaron al agresor y lo redujeron, pero mientras tanto este continuaba profiriendo amenazas contra el médico agredido.

Tras el incidente el facultativo tuvo que ir al servicio de urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria y ha tenido que darse de baja.

Preocupación por aumento de agresiones

El presidente del Colegio de Médicos, el doctor Pedro J. Navarro, ha mostrado a EFE su preocupación ante el incremento de agresiones en las últimas semanas y ha condenado de forma enérgica esta nueva agresión física.

"Es inadmisible que los médicos acudamos a nuestro puesto de trabajo con miedo", ha manifestado, al tiempo que ha recordado a las administraciones públicas que es necesaria la puesta en marcha urgente de más medidas de seguridad en los centros sanitarios para parar esta lacra.

El presidente del Colegio de Médicos ha subrayado que la corporación malagueña ha puesto a disposición de los médicos agredidos un programa específico que incluye atención jurídica y psicológica. Los cuatro últimos casos registrados en los últimos días por la institución han sido llevados por la abogada de la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos, Gracia María González.