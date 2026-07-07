Estas son las principales causas de muerte en Málaga: cáncer, enfermedades circulatorias y respiratorias

El cáncer volvió a ser en 2025 la primera causa de muerte en Málaga. Los tumores fueron los responsables del fallecimiento de 3.678 personas de la provincia, lo que supone el 26,5% del total de decesos registrados durante el año. Así lo reflejan los resultados provisionales de la Estadística de Defunciones según la Causa de Muerte publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que confirma que el cáncer se ha consolidado como la principal causa de defunción en Málaga y en el conjunto de España, por delante de las enfermedades del sistema circulatorio.

Ambos grupos concentran más de la mitad de los fallecimientos registrados en la provincia. Es decir, uno de cada dos fallecidos en Málaga murió por un tumor o por una enfermedad circulatoria. En total, durante 2025 perdieron la vida en la provincia 13.885 personas, un 0,72% más que en 2024. De ellas, 7.250 eran hombres y 6.635 mujeres.

El cáncer de pulmón, el tumor más letal en Málaga

Entre los tumores, el cáncer de tráquea, bronquios y pulmón fue el que más muertes causó en Málaga, con 825 defunciones. El dato deja, además, una diferencia muy marcada por sexo: casi tres de cada cuatro fallecidos eran hombres. En concreto, 603 de las muertes correspondieron a varones (73%), frente a 222 mujeres.

El siguiente cáncer con más fallecimientos en la provincia fue el de colon, que causó 322 decesos (185 hombres y 137 mujeres). El tercer puesto lo ocupa el tumor de páncreas, con 243 fallecimientos, seguido muy de cerca por el cáncer de mama, con 241 muertes, de las cuales cinco correspondieron a hombres.

A continuación, aparecen los tumores malignos de sitios mal definidos, secundarios y de sitios no especificados, con 194 fallecimientos; el cáncer de próstata (184); el tumor de hígado (157); los tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopoyéticos y de tejidos afines, excepto leucemia, (157); y el cáncer de vejiga (132).

En comparación con el año anterior, las muertes causadas por tumores registraron un ligero descenso del 2,5%. Por sexos, el cáncer provocó muchas más defunciones entre los hombres, con 2.187 fallecimientos, que entre las mujeres, con 1.491.

Las enfermedades circulatorias, segunda causa de muerte

Tras el cáncer, las enfermedades del sistema circulatorio se situaron como la segunda causa de muerte de los malagueños. Según los resultados provisionales del INE, en 2025 fallecieron por esta causa 3.561 personas, una cifra prácticamente idéntica a la registrada el año anterior.

Este grupo de enfermedades representa el 25,6% de todos los decesos de la provincia. Dentro de él destacan las enfermedades cerebrovasculares, que provocaron 765 muertes. Le siguieron otras enfermedades del corazón (652) y otras patologías isquémicas del corazón (508).

Cáncer de pulmón, el tumor maligno con mayor incidencia / EPE

El infarto agudo de miocardio causó 498 muertes en Málaga, de las cuales 322 correspondieron a hombres y 176 a mujeres. También sobresalen la insuficiencia cardíaca, con 485 fallecimientos, y las enfermedades hipertensivas, que provocaron 400 muertes.

Las enfermedades respiratorias ocupan el tercer lugar

Las enfermedades del sistema respiratorio volvieron a ocupar la tercera posición entre las principales causas de muerte en Málaga, con 1.461 fallecimientos, lo que supone un aumento del 4% respecto al año anterior.

Dentro de este grupo destacan las patologías crónicas de las vías respiratorias inferiores, sin contar el asma, que se cobraron la vida de 388 personas. Por detrás se situaron las neumonías, con 326 decesos y la gripe, con 107. Por su parte, el asma provocó 20 fallecimientos.

Otras enfermedades con un impacto destacado en la mortalidad fueron las patologías del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos, con 893 muertes; los trastornos mentales y del comportamiento (866) y las enfermedades del sistema digestivo (760).

El suicidio, primera causa externa de muerte en la provincia

No obstante, no todas las muertes se deben a enfermedades, también pueden deberse a factores externos como accidentes de tráfico, caídas, suicidio o ahogamientos. En el caso de Málaga, un 3,6% de las muertes registradas en 2025 fueron por causas externas, con un total de 496 fallecimientos. La cifra supone un descenso cercano al 20% respecto a 2024, cuando se contabilizaron 613 decesos por este motivo.

El suicido fue la principal causa de muerte externa en la provincia con 136 fallecimientos. En comparación con 2024, supone 53 muertes menos, aunque el dato sigue reflejando que en Málaga murió por suicidio una persona casi cada tres días. Cabe destacar también que el 78% de los suicidios fueron cometidos por hombres.

Sala de autopsia del Instituto de Medicina Legal de Málaga / La Opinión

La segunda causa de muerte externa fueron las caídas accidentales, con 126 fallecimientos, 22 menos que el año anterior. En este apartado, los datos de Málaga rompen con la tendencia nacional, donde las caídas accidentales se situaron como primera causa externa de muerte, por delante del suicidio.

Ahogamientos, accidentes de tráfico e intoxicaciones

Por otro lado, los ahogamientos, sumersión y sofocación accidentales causaron en 2025 68 decesos en la provincia (41 hombres y 27 mujeres). Por su parte, los accidentes de tráfico provocaron 59 fallecimientos, de los cuales 51 fueron varones y solo ocho mujeres.

Otro dato llamativo que ofrece la última Estadística de Defunciones elaborada por el INE es el relativo a los envenenamientos accidentales por psicofármacos y drogas de abuso, que causaron 22 muertes en la provincia: 17 hombres y cinco mujeres. Además, se registraron seis fallecimientos más por otros envenenamientos accidentales.

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La estadística recoge también 13 homicidios, 12 muertes por accidentes relacionados con fuego, humo y sustancias calientes, nueve por otros accidentes de transporte y seis por complicaciones de la atención médica y quirúrgica.