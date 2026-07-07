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Carolina España pide "dejar trabajar" a Moreno en los plazos y la composición del nuevo Gobierno andaluz

Se espera que el Partido Popular dé a conocer a finales de semana el resto de consejeros y vicepresidentes de la Junta

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz de la Junta de Andalucía en funciones, Carolina España

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz de la Junta de Andalucía en funciones, Carolina España / Álex Zea - Europa Press

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Gloria Pérez

Gloria Pérez

Málaga

Tras la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, ha pedido este martes desde Málaga "dejar trabajar" al ejecutivo andaluz en los plazos y la composición del nuevo equipo de gobierno autonómico. La única incógnita despejada es la de la vicepresidencia y la consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, que ha recaído sobre Manuel Gavira, el líder de Vox en Andalucía.

Entre este jueves o viernes están las fechas posibles para que Juanma Moreno dé a conocer la composición de su nuevo Consejo de Gobierno y se celebre su primera reunión, según han informado a Europa Press fuentes del PP andaluz. Aseguran que todavía se está ultimando la estructura y composición del Ejecutivo, que contaría con tres vicepresidencias, dos de ellas en manos del PP además de la ya recogida en el acuerdo con Vox para Manuel Gavira.

Noticias relacionadas y más

Un día después de firmar el pacto de legislatura con Vox, Moreno ya adelantó que el futuro Ejecutivo contaría "probablemente" con 13 consejerías, la misma cifra que en la actualidad, y que la vicepresidencia de Gavira no sería "la única".

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