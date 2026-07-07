Política
Carolina España pide "dejar trabajar" a Moreno en los plazos y la composición del nuevo Gobierno andaluz
Se espera que el Partido Popular dé a conocer a finales de semana el resto de consejeros y vicepresidentes de la Junta
Tras la toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de la Junta, la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, ha pedido este martes desde Málaga "dejar trabajar" al ejecutivo andaluz en los plazos y la composición del nuevo equipo de gobierno autonómico. La única incógnita despejada es la de la vicepresidencia y la consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, que ha recaído sobre Manuel Gavira, el líder de Vox en Andalucía.
Entre este jueves o viernes están las fechas posibles para que Juanma Moreno dé a conocer la composición de su nuevo Consejo de Gobierno y se celebre su primera reunión, según han informado a Europa Press fuentes del PP andaluz. Aseguran que todavía se está ultimando la estructura y composición del Ejecutivo, que contaría con tres vicepresidencias, dos de ellas en manos del PP además de la ya recogida en el acuerdo con Vox para Manuel Gavira.
Un día después de firmar el pacto de legislatura con Vox, Moreno ya adelantó que el futuro Ejecutivo contaría "probablemente" con 13 consejerías, la misma cifra que en la actualidad, y que la vicepresidencia de Gavira no sería "la única".
- La Universidad de Málaga convierte el alga asiática que amenaza la Costa del Sol en pienso para peces: una nueva vía para la acuicultura sostenible
- El restaurante-pescadería de Málaga donde se pide turno para elegir el pescado fresco del día
- La 'Mejor Fritura Malagueña' se hace en este restaurante de barrio de la capital: 'La sencillez es una de sus virtudes
- El pueblo de Málaga con una de las piscinas públicas más baratas de la provincia: entradas desde un euro, zonas verdes y sombrillas
- Deniegan la nacionalidad a un edil de Benahavís nacido y residente en España porque 'no acredita el suficiente grado de integración en la sociedad española
- El ranking de las 115 empresas de Málaga que más facturan
- El pueblo costero de Málaga que se ha convertido en el paraíso de los descuentos con su mercadillo: tiene 150 puestos de decoración, ropa y artesanía
- De escombrera, al huerto urbano más grande de Málaga