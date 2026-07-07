COLECCIONISMO
El centro comercial de Málaga que acoge este sábado una Feria de Coleccionismo con coches de Scalextric, cartas y camisetas de fútbol: horarios, ubicación y stands
Los asistentes podrán encontrar desde figuras Pokémon hasta consolas retro y objetos de manga
Los amantes de los coches de Scalextric, las consolas retro, las camisetas de fútbol antiguas, las cartas Pokémon y todo tipo de artículos de colección tienen una cita imprescindible este próximo sábado en el Centro Comercial Málaga Factory, donde se llevará a cabo la Feria de Coleccionismo de Málaga.
Este evento se celebra el segundo sábado de cada mes y tiene en este próximo 11 de julio su última edición antes del cierre de verano.
Scalextric y camisetas deportivas en la Feria de Coleccionismo de Málaga
Para esta cita que se llevará a cabo de 11.00 a 21.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de medio centenar de stands de temáticas diversas, como Scalextric, modelos de escala, camisetas deportivas coleccionables o juguetes de los 90.
A estas opciones se suman las cartas Pokémon, los Hot Wheels, diecast y modelismo, así como las consolas retro, cartas de fútbol, artículos de manga y anime e, incluso, billetes y monedas de colección.
Una experiencia para coleccionistas y amantes de lo retro en Málaga
Además, los visitantes podrán regresar a su niñez con su Scalextric Experiencia, en la que podrán revivir la emoción de competir en este mítico juego a través de la pista instalada en el lugar.
"Ven a disfrutar de una gran muestra y revive la emoción de tus juegos favoritos. Descubre piezas increíbles, intercambia con otros coleccionistas y revive la magia del pasado", señalan desde este evento que busca convertirse en la cita mensual favorita de los malagueños, los amantes del coleccionismo y "ese niño que llevamos dentro".
Una amplia variedad de objetos de coleccionismo de todos los gustos, épocas y especialidades que se podrán contemplar, adquirir y cambiar con otros coleccionistas este sábado en el Centro Comercial Málaga Factory, dentro del Parque Málaga Nostrum, de 11.00 a 21.00 horas.
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