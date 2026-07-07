La compañía AGPhotonics crece con una nueva sede en el PTA de Málaga para el desarrollo de chips fotónicos

La compañía malagueña AGPhotonics, que se creó como startup de la Universidad de Málaga UMA) en mayo de 2023, ha inaugurado oeste martes sus nuevas instalaciones en el Edificio de Institutos Universitarios del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), donde ocupará 600 metros cuadrados para el desarrollo de chips fotónicos, afianzando a la tecnópolis malagueña como un ecosistema integral y vanguardista para la industria de la microelectrónica.

Hasta ahora, la compañía se ubicaba en el edificio de Bioinnovación que la UMA también tiene en el PTA. Su traslado a unas instalaciones de mayor capacidad responde al crecimiento de la actividad de la empresa y a la necesidad de disponer de una infraestructura técnica adecuada a sus proyectos actuales y futuros. AGPhotonics, que surgió de un grupo de investigadores de la Universidad, cuenta con el respaldo financiero de la firma de capital-riesgo Bullnet Capital.

Según ha explicado la UMA, el nuevo espacio está equipado con una línea de producción piloto, así como una zona de caracterización de chips fotónicos, agrupando más de 200 metros cuadrados de laboratorios. Se organiza en dos áreas diferenciadas: una zona de caracterización de chips fotónicos -equipada para medir y validar el comportamiento óptico de los dispositivos integrados- y una línea de producción piloto, destinada al ensamblaje y prueba de prototipos en condiciones relevantes.

Línea de producción piloto y caracterización de chips fotónicos

La nueva sede de la compañía está equipada con una línea de producción piloto, destinada al ensamblaje y prueba de prototipos en condiciones relevantes, y de una zona de caracterización de chips fotónicos, equipada para medir y validar el comportamiento óptico de los dispositivos integrados.

Al acto de inauguración de las instalaciones han asistido, entre otros, el fundador de AGPhotonics y catedrático de Teoría de la Señal de la UMA, Íñigo Molina; el consejero delegado de la compañía, Antonio Castro; la consejera en funciones de Economía de la Junta, Carolina España; el rector de la UMA, Teodomiro López, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

La consejera Carolina España ha señalado que esta empresa "es un magnífico ejemplo de cómo el conocimiento puede transformarse en actividad económica y empleo", y ha añadido que "representa el modelo de colaboración entre universidad, innovación y empresa que la Junta viene impulsando en Andalucía en los últimos años".

Por su parte, el alcalde de Málaga se ha felicitado por el éxito de AGPhotonics, así como su peso específico en el ecosistema tecnológico de la capital malagueña.

La inauguración de las nuevas instalaciones de AGPhotonics en el Edificio de Institutos Universitarios del Málaga Tech Park (PTA). / L. O.

AGPhotonics está especializada el desarrollo de transceptores totalmente integrados en chips miniaturizados de silicio, destinados a las comunicaciones ópticas inalámbricas en espacio libre. Esta innovación es vital en situaciones de contingencia o falta de infraestructura física, ya que permite velocidades de transmisión de datos muy superiores a la radiofrecuencia actual.

Málaga, base de fotónica integrada

Durante la inauguración se ha puesto de manifiesto la contribución de la empresa al ecosistema tecnológico de Málaga y a consolidar una base técnica local en fotónica integrada.

Este crecimiento industrial se suma a otros hitos como la próxima construcción del centro de microelectrónica del instituto belga IMEC y la aceleradora e incubadora especializada en semiconductores Núcleo, impulsada por el Ayuntamiento de Málaga y vinculada a este proyecto.