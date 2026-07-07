Empresas
Davante abrirá un centro de formación en el edificio de Ionsa en el polígono de Santa Bárbara en Málaga, obra de José Seguí
El Grupo Davante, especializado en FP y empleo, alquila una nave industrial de 2.110 metros cuadrados construida en 1992 - Las obras de reforma empezarán en otoño para que esté operativo desde mitad de 2027
El gupo Davante, especializado en formación profesional y empleo, ha cerrado una operación de alquiler que le permitirá contar en 2027 con una nueva sede operativa en el polígono Santa Bárbara de Málaga, situada además en unos de los edficios más característicos de ese enclave. Davante ha alcanzado un acuerdo con la fábrica de productos químicos Ionsa para alquilar una de las dos naves industriales que esta empresa tiene en el polígono, según han explicado a este periódico fuentes del sector. Se trata de un espacio de 2.110 metros cuadrados ubicado en la calle Tucídides y que fue diseñado por el arquitecto José Segui y construida en 1992.
El inmueble que ha alquilado Davante, situado en la calle principal del parque empresarial Santa Bárbara dispone de acceso directo desde la autovía MA-20 y su fachada es visible desde ambos sentidos de circulación, permitiendo además un acceso rápido a la autovía A-7 y autopista AP-7. La operación de alquiler ha sido intermediada por la consultora Eurobienes.
La intención de Davate es iniciar las obras de reforma de la nave en otoño y realizar actuaciones en el interior del espacio (que es de carácter industrial) para adecuarlo a sus necesidares formativas, con vistas a que el centro pueda estar operativo a partir de mitad de 2027 de cara al curso 2027/2028, según han explicado las fuentes consultadas. Davante es la empresa matriz resultante de la unión en 2025 de la malagueña Medac con MasterD.
Con más de 30 años de trayectoria, Davante cuenta actualmente con más 140.000 alumnos cada año, 600 cursos y programas de oferta formativa y más de 100 centros presenciales en España, Portugal e Italia. El grupo trabaja con más de 3.000 profesionales.
Ionsa tiene dos naves en el polígono Santa Bárbara de Málaga
Por su parte, Ionsa es una empresa que lleva más de 40 años trabajando la producción y comercialización de especialidades químicas (detergentes, desinfectantes, insecticidas, desengrasantes, desincrustantes, abrillantadores o lubrificantes), con el fin de satisfacer la demanda de cualquier sector de actividad, así como atender las necesidades de los profesionales de las empresas y de los organismos públicos
Ionsa dispone de dos naves de en el polígono de Santa Bárbara (una de ellas en calle Tucídides y la otra a su espalda, dando a la calle Licurgo) que suman entre ambas más de 4.000 metros cuadrados y ha decidido centrar su actividad en una de ellas para arrendar la otra al Grupo Davante.
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