La Diputación de Málaga refuerza la recogida de residuos durante el verano: “No podemos prestar el mismo servicio en enero que en julio”

“No podemos prestar el mismo servicio en enero que en julio o agosto”. Así es como el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha anunciado el refuerzo de la recogida de residuos durante los meses de verano. Con ello, junto al Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) se ha dado comienzo a un plan que se desarrollará en los municipios de Málaga de la Costa del Sol y también en localidades del interior.

El objetivo de la planificación es responder al incremento de población, actividad comercial y generación de residuos urbanos producido durante la época estival, sobretodo, en zonas donde se produce una mayor presión sobre los servicios públicos. Para ello, los diferentes servicios públicos de limpieza se adaptarán a las circunstancias de cada municipio: “Reforzamos rutas, mejoramos medios, renovamos contenedores y adaptamos la recogida a la realidad de cada localidad”, ha señalado Salado.

Durante el acto en el que se ha anunciado la mejora de estos servicios, Salado ha hecho especial énfasis en el reconocimiento del trabajo realizado por el RSU junto a 91 ayuntamientos y la propia Diputación de Málaga. Ante el “cambio de dimensión” producido en la provincia durante los meses de verano, la Diputación lo ha establecido como una cuestión prioritaria: “La gestión de los residuos urbanos es mucho más que retirar basura. Es salud pública, es imagen turística, es sostenibilidad, es calidad de vida y es respeto a nuestros vecinos”, ha afirmado Salado.

Una mejora significativa del servicio

En este sentido, se expuesto el caso de El Rincón de la Victoria, con datos que reflejan una mejora significativa registrada entre los años 2013 y 2026. Mientras que en los meses estivales de 2013 se recogía basura 4,33 días a la semana, en la actualidad esto se realiza diariamente. Se ha incluido también la renovación de 70 contenedores con una inversión de 70.870. Este se centra especialmente en puntos del centro urbano y de la avenida N-340, zonas de intensa actividad comercial y hostelera.

En general, en este periodo, debido a los avances y el aumento de la inversión respecto a los servicios de recogida de residuos, El Rincón ha pasado de contar con 132 contenedores de carga lateral a 362. Y, además, el volumen total de contenerización ha aumentado de 406.800 litros a 1.098.000 litros en los últimos 13 años.

Un servicio generalizado en la provincia

En otros municipios también se han señalado cambios en los servicios de recogida ante el aumento de residuos durante los meses de verano. En Vélez Málaga la recogida de carga trasera pasará de 2,8 días a una actividad ininterrumpida durante la semana. Lo mismo ocurre en otros lugares como Torre del Mar, la ruta de Torrox y Algarrobo. Del mismo modo, en Frigiliana la recogida lateral aumenta de 3,5 días a la semana a siete días, mientras que en la ruta compartida de Vélez y Rincón también se establece servicio diario durante los meses estivales.

“Estos datos demuestran que hay una planificación provincial, no una actuación aislada”, ha subrayado Francisco Salado. De este modo,se da una respuesta ante una exigencia cada vez mayor de “servicios, planificación y mejores infraestructuras”.Todo ello, en una provincia que experimenta un crecimiento sostenido del turismo durante los meses de verano.