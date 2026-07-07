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San Diego Comic - Con Málaga

El director de la San Diego Comic-Con Málaga promete una edición "diferente y mejor"

La organización ha escuchado las quejas de los fans y tiene como fin encomendar los errores de la edición pasada, asegurando que esta será "más organizada"

Fernando Piquer, director de la San Diego Comic- Con Málaga.

Fernando Piquer, director de la San Diego Comic- Con Málaga. / Álex Zea

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Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Parece ser que tras la primera edición, la San Diego Comic-Con ha escuchado las quejas de los asistentes y tomado nota. Y es que el año del debut de la la convención estuvo marcado por las quejas y las malas experiencias de muchos asistentes: número muy limitado de talents, colas kilométricas para todo, prohibición de entrada al Fycma con botellines de agua, entre otros. 

Por ello, Fernando Piquer, director de la San Diego Comic-Con Málaga, ha asegurado que la organización trabaja para no repetir esos errores en la próxima convocatoria.

Durante la presentación en Madrid de las novedades del evento, Piquer ha explicado que el objetivo es que los asistentes lleguen a la convención con la experiencia lo más organizada posible: "Estamos haciendo todo para que la experiencia fan sea la mejor posible y para que la gente llegue a la convención con todo organizado", ha señalado.

El director de la cita ha insistido en que la organización quiere construir esta edición "al lado del fandom" y mantener una escucha activa con los seguidores: "Hemos estado meses trabajando para hacer una convención que sea algo grande para Europa. Tenemos una oportunidad que debemos aprovechar de la mejor manera posible", ha afirmado.

Piquer se ha mostrado más comprometido con atender las demandas de los fans tras el descontento generado el pasado año: "No os pedía confianza, solo demostraros con hechos que esto va a ser diferente y mejor", ha subrayado durante su intervención.

El responsable de la San Diego Comic-Con Málaga también ha defendido que la convención debe vivirse como una celebración desde antes de su apertura: "Queremos que sea una fiesta que se viva desde ya", ha apuntado.

El reto de reducir los tiempos de espera

La organización admite que, en un evento de estas dimensiones, será difícil evitar por completo las colas. Sin embargo, el objetivo para esta segunda edición es que los tiempos de espera "sean razonables" y que los asistentes tengan alternativas para aprovechar el día mientras esperan acceder a determinados espacios o actividades.

Horas de colas en la Comic-Con Málaga para fotografiarse con los famosos

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Chaima Laghrissi

Y por ello que para la segunda edición han creado una aplicación en la que se centralizarán todas las actividades del evento. Desde ahí, los fans podrán reservar sus actividades favoritas, ver la agenda al completo y organizar así su experiencia. 

Además y a modo de agradecimiento, Comic-Con obsequiará a los que ya tienen comprado sus entradas con un ticket de 20 euros por entrada a gastar dentro del recinto. 

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