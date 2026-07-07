Fallece el fundador de la empresa malagueña de catering Doña Francisquita, José Manuel Sánchez, a los 81 años: "Tenía el convencimiento de que cada celebración merecía ser única"

Málaga dice adiós con pesar a uno de sus grandes referentes del sector hostelero y empresarial. El fundador de la conocida empresa de restauración y catering Doña Francisquita, José Manuel Sánchez, ha fallecido a los 81 de edad, según ha informado este marte la propia compañía. Doña Francisquita, que recibió el pasado mes de mayo el galadón honorífico de los Premios El Delantal de La Opinión de Málaga, es una empresa familiar que comenzó su andadura en 1991 en Torremolinos con el objetivo de ofrecer una propuesta gastronómica de calidad y un servicio impecable en eventos y que, acualmente, cuando se cumple su 35 aniversario, es un grupo empresarial en constante crecimiento.

"La familia Sánchez y todo el equipo de Doña Francisquita Catering lamentan profundamente el fallecimiento de D. José Manuel Sánchez, fundador de la compañía y una de las figuras que contribuyó al desarrollo del sector del catering y la gastronomía para eventos en la provincia de Málaga", ha señalado la empresa en un comunicado.

La "calidad humana, generosidad y cercanía" de José Manuel Sánchez

"Más allá de su faceta como empresario, quienes le conocieron destacan su calidad humana, su generosidad, su capacidad de trabajo y su cercanía. Un hombre que hizo de la hospitalidad una forma de entender la vida y que dejó huella en cientos de compañeros, colaboradores, clientes y amigos que compartieron con él innumerables momentos a lo largo de estos años", ha añadido la compañía.

El Grupo Doña Francisquita tiene sus orígenes en el restaurante ‘Doña Francisquita’ en el centro de Torremolinos, fundado por José Manuel Sánchez y Pilar Martín y sello de identidad de la familia Sánchez Martín. "Un proyecto familiar nacido de la pasión por la hostelería y el convencimiento de que cada celebración merecía ser única. Lo que comenzó como una empresa con una clara vocación de servicio se convirtió, gracias a su esfuerzo, constancia y cercanía, en una de las compañías de catering de referencia en Andalucía", ha explicado la compañía.

Doña Francisquita recuerda que, durante más de tres décadas, José Manuel Sánchez "dedicó su vida a un oficio que entendía desde el respeto por las personas, la excelencia en el servicio y el cuidado de cada detalle".

"Su forma de trabajar y sus valores han marcado el carácter de la empresa y continúan siendo hoy el principal legado sobre el que la segunda generación de la familia sigue construyendo el futuro de Doña Francisquita. Su fallecimiento se produce, además, en un año especialmente significativo para la compañía, que celebra su 35º aniversario, una efeméride que adquiere ahora un profundo valor emocional al recordar la historia y el esfuerzo de quien hizo posible este proyecto empresarial".

Una imagen de Doña Francisquita. / L. O.

Velatorio y misa funeral en San Miguel de Torremolinos

El velatorio tendrá lugar en el Tanatorio de San Miguel de Torremolinos. La misa funeral se celebrará hoy, martes 7 de julio, a las 18:00 horas, en la Parroquia de San Miguel de Torremolinos. "Toda la familia de Doña Francisquita rinde homenaje a quien dedicó su vida a construir una empresa basada en el trabajo, la honestidad y el compromiso con las personas", ha afirmado la embelmática empresa de catering malagueña.

Crecimiento de Doña Francisquita

El negocio se convirtió en un referente de la gastronomía local en poco tiempo. La creciente demanda de eventos familiares que superaban el aforo del pequeño restaurante en la calle Casablanca, con capacidad para apenas 60 personas, impulsó la creación de su propio servicio de catering. Su primer gran evento que superaba los 2.000 comensales sucedió en su año inaugural como catering.

Como solía contar su fundador, después de poder realizar estas tareas con éxito, nada le pareció imposible. Esto llevó a esta familia de origen salmantino a instalar una nave en el polígono el Pinillo, en Torremolinos, la cual cuenta con una gran cocina de producción y los servicios de almacenaje, logística, administrativos y comerciales de la empresa. En ella se cocinan desde los aperitivos hasta los postres, ya que cuenta con un obrador propio de repostería y pastelería.

Doña Francisquita ha alimentado a los asistentes de más de 5.000 bodas en Málaga. / l.o.

Sus hijos, Sonia y Alberto, ambos nacidos en Málaga, llevan décadas trabajando en la empresa de la mano de sus padres, que, a pesar de estar jubilados, siguen aconsejando a sus hijos, cada vez que ellos lo necesitan. También trabajan en la empresa familiares de ambos fundadores, lo cual no deja de imprimir ese sello de empresa cercana.

De bodas, bautizos y comuniones a eventos

Doña Francisquita es conocida en la sociedad malagueña, especialmente, porque ha unido en matrimonio a más de 5.000 personas; en algunos casos, ha organizado las bodas de los hijos de los primeros matrimonios que realizaron en sus inicios allá por finales de los 90. También han ofrecido sus servicios en los bautizos y las primeras comuniones de esas mismas familias.

Además de bodas y eventos familiares, la compañía también han realizado 11 eventos de la Casa Real Española y 5 de Casas Reales Europeas; convenciones no solo en Málaga, también en Andalucía; otra línea de negocios importante para esta empresa son eventos corporativos, congresos y eventos multitudinarios deportivos, como ser el Catering Oficial del Málaga C.F. y el Unicaja Baloncesto. Durante tres años también fue el Catering Oficial de la Selección Española de Fútbol y ha servido en partidos de la UEFA y la Champions League.

También ha gestionado las cafeterías de los colegios de abogados y médicos de Málaga y otras entidades empresariales, actualmente colabora con uno de los hoteles de la cadena Hollyday Inn.

Nuevo restaurante Trazo en Málaga

Doña Francisquita acaba de abrir además una nueva etapa gastronómica en Málaga con la puesta en marcha hace unos días de Trazo, su nuevo restaurante ubicado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, en calle Palmeras del Limonar, 31.

Trazo: el nuevo restaurante de Doña Francisquita. / Cedida

La dirección gastronómica de Trazo recae en Iván Rubio, chef ejecutivo de Doña Francisquita, que estará al frente de la carta del restaurante. La propuesta se basa en una cocina mediterránea de autor, contemporánea, honesta y cuidada, en la que el sabor, la temporalidad y la presentación dialogan con el espacio que la acoge.