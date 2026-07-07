Ya hay fecha para el próximo debate del Estado de la Ciudad en Málaga: se celebrará el 30 de septiembre después de un año y medio sin convocarse

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, propondrá a la Junta de Portavoces celebrar el Debate sobre el Estado de la Ciudad el próximo 30 de septiembre, una cita en la que el alcalde hace balance de la gestión municipal y los grupos políticos confrontan sus propuestas sobre el presente y el futuro de la capital. La sesión tendría lugar tras el inicio del nuevo curso político y su organización se abordará en la próxima reunión de la Junta de Portavoces, previa al pleno ordinario de julio.

Un debate que llega con retraso

La última vez que Málaga celebró un Debate sobre el Estado de la Ciudad fue en enero de 2025. Aunque el reglamento municipal establece que debe convocarse una vez al año, lo cierto es que esa periodicidad apenas se ha cumplido.

De hecho, en los últimos 16 años este pleno extraordinario solo se ha celebrado en cuatro ocasiones: 2014, 2018, 2022 y 2025. Precisamente por ese retraso, el PSOE registró la semana pasada una solicitud de pleno extraordinario para forzar su celebración antes del verano.

El PSOE acusa al alcalde de incumplir el reglamento

El anuncio del alcalde no ha convencido a los socialistas, que consideran que el debate debería celebrarse este mismo mes y no esperar hasta después del verano. El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Mariano Ruiz Araujo, ha asegurado que Francisco de la Torre "lleva meses saltándose su propio reglamento" y ha comparado su decisión con la de "un mal estudiante" que "prefiere ir directamente a la recuperación de septiembre".

A juicio del dirigente socialista, el alcalde no puede retrasar unilateralmente una sesión que, según sostiene, debería haberse convocado hace meses. "No hay justificación alguna para seguir retrasando este debate necesario en una ciudad que atraviesa una situación alarmante", ha afirmado.

La oposición mantiene la presión

Ruiz Araujo recuerda que la oposición reunió la mayoría necesaria para solicitar un pleno extraordinario y sostiene que ese debate debe convocarse durante este mes de julio. Además, acusa al alcalde de intentar ganar tiempo llevando el asunto primero a la Junta de Portavoces.

"Los problemas de los malagueños no se van de vacaciones", ha señalado. El portavoz socialista ha advertido de que, si el alcalde no convoca el pleno dentro de los plazos que marca el procedimiento, será el secretario general del Ayuntamiento quien deba hacerlo. "Le insto a recapacitar. Si no, nos veremos el 6 de agosto a las 12. Málaga no puede seguir instalada en la tibieza", ha concluido.