Estos son todos los invitados confirmados por ahora para la San Diego Comic-Con de Málaga

La San Diego Comic-Con Málaga 2026 sigue ampliando su cartel internacional. La segunda edición de la convención, que se celebrará del 1 al 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), ha anunciado durante su Panel Cero una nueva tanda de invitados especiales que refuerza una programación que ya supera los 50 nombres confirmados entre cine, televisión, cómic, manga, videojuegos y juegos de rol.

Entre las grandes incorporaciones destaca Karl Urban, uno de los nombres más potentes para los seguidores de las grandes sagas fantásticas y televisivas. El actor neozelandés participará en la convención durante las jornadas del jueves 1 y el viernes 2 de octubre, convertido en uno de los principales reclamos de esta edición.

Karl Urban, de The Boys a El Señor de los Anillos

Urban es especialmente conocido en los últimos años por su papel de Billy Butcher, El Carnicero, en The Boys, uno de los personajes más populares de la ficción de Prime Video. Antes, ya había construido una sólida carrera en producciones de enorme impacto como El Señor de los Anillos, donde interpretó a Éomer; Star Trek, en la que dio vida al doctor Leonard “Bones” McCoy; y Dredd, película en la que encarnó al juez más implacable del cómic británico.

Karl Urban, en una imagen promocional de The Boys. / L.O

Su anuncio se suma a un cartel en el que ya figuran otros nombres de enorme tirón internacional, como Elijah Wood y Sean Astin, protagonistas de El Señor de los Anillos, que acudirán a Málaga el sábado 3 y el domingo 4 de octubre. La reunión de Frodo y Sam en la capital malagueña será uno de los grandes atractivos para los fans de la saga de Peter Jackson.

Starship Troopers desembarca en Málaga

La nueva tanda de invitados también refuerza de forma especial el apartado de cine y televisión con cinco protagonistas de la saga Starship Troopers: Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer, Michael Ironside y Jake Busey. Todos ellos forman parte de una de las incorporaciones más llamativas del Panel Cero y estarán presentes en la convención durante el fin de semana.

A ellos se suman otros intérpretes de recorrido internacional como Natasha Liu Bordizzo, conocida por trabajos como El gran showman; Dan Fogler, de The Walking Dead; Denise Gough, vinculada al universo Star Wars por Andor; Christopher Lambert, protagonista de Los inmortales; Kevin Sussman, recordado por The Big Bang Theory; y Deborah Ann Woll, uno de los rostros de Daredevil.

Hodor fue el personaje que encarnó el actor en la saga Juego de Tronos. / La Opinión

El cartel ya contaba, además, con otros nombres de peso como Richard Dean Anderson, el mítico MacGyver; Kristian Nairn, Hodor en Juego de Tronos; Michael Rooker, de Guardianes de la galaxia y The Walking Dead; Mira Sorvino; Jason Lee; John DiMaggio; Alistair Petrie; Manu Bennett; y Sean Gunn, actor y guionista conocido por su papel de Kraglin en la saga Guardianes de la galaxia.

One Piece, MacGyver y Guardianes de la galaxia

La presencia de Iñaki Godoy y Emily Rudd, protagonistas de la adaptación de acción real de One Piece, es otro de los puntos fuertes de la programación confirmada hasta ahora. Ambos estarán en Málaga el viernes 2 de octubre, en una edición que vuelve a mirar de cerca a las franquicias con mayor comunidad de fans.

El cartel también incluye a Kevin Smith, director de Clerks y figura clave del View Askewniverse, que participará los días 1 y 2 de octubre. Su presencia refuerza la conexión de la convención con el cine independiente, el cómic y la cultura pop norteamericana.

Manga, anime y videojuegos en la Comic-Con Málaga

La San Diego Comic-Con Málaga 2026 también crece en el terreno del manga, el anime y los videojuegos. Una de las grandes novedades es la presencia de Shin’ichirō Watanabe, director y guionista de títulos de culto como Cowboy Bebop y Samurai Champloo, que asistirá el sábado 3 y el domingo 4 de octubre.

Emily Rudd en One Piece (2023) / L.O.

También estarán Yoshihiro Ueda, director vinculado a Dragon Ball, y Akira Yamaoka, compositor musical de Silent Hill, dos nombres especialmente reconocibles para los aficionados al anime y al videojuego japonés. A ellos se suma Yoichi Takahashi, creador de Campeones: Oliver y Benji, que ya figuraba entre los invitados previamente anunciados.

En el apartado de videojuegos y juegos de rol, el Panel Cero ha confirmado a Dave Jones, creador del clásico Lemmings y de la aclamada Grand Theft Auto (GTA), que acudirá durante los cuatro días de la convención. También visitará Málaga Jeremy Crawford, diseñador de juegos de rol icónicos como Dragones y Mazmorras.

El cómic refuerza el Artists’ Alley

El Artists’ Alley será otro de los grandes focos de la convención. Entre los nuevos invitados figuran Carmen Carnero, dibujante de Capitán América; Chris Condon, vinculado a Ultimate Wolverine; Jorge Jiménez, artista de Batman; Pepe Larraz, autor de La Dinastía de X; Álvaro Martínez Bueno, de Justice League Dark; Michael Golden, relacionado con Doctor Strange; y Michael Walsh, autor de Comeback.

Estos nombres se suman a una lista de artistas ya anunciados en la que figuran John Romita Jr., dibujante de Spider-Man y Kick-Ass; Stefano Caselli, de The Ultimate Black Panther; Juanjo Guarnido, creador gráfico de Blacksad; Philip Kennedy Johnson, vinculado a Las Crónicas de Fellspyre; Rick Leonardi, de The Uncanny X-Men; Laia López, autora de Royalty Witches; David Messina, de Catwoman; Pat Mills, de La guerra de Charley; y Dan Mora, artista de La Liga de la Justicia.

Jorge Jiménez vuelve a Málaga con un print especial

El cómic tuvo una dimensión especial durante el Panel Cero con la presencia de Jorge Jiménez, uno de los nuevos invitados especiales anunciados. El dibujante sorprendió a los fans al revelar que ha creado un print especial comisionado por SDCC Málaga.

«Volver a San Diego Comic-Con Málaga se siente como jugar en casa. El año pasado, disfruté mucho con la pasión de los fans y, por eso, cuando empecé a plantear mi agenda 2026-2027, sentí que tenía que empezar de nuevo en el Artists’ Alley de Málaga», señaló el artista durante su intervención.

Desde la organización indican que aún quedan artistas por confirmar.