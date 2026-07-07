Vivienda
Lagoom Living completa con el lanzamiento de otras 175 VPO de alquiler en Málaga su proyecto de vivienda en Distrito Universidad
Las inscripciones se podrán realizar entre el 13 y 31 de julio - Mantiene abiertas 377 viviendas en proceso de adjudicación en este desarrollo
La promotora Lagoom Living ha anunciado este martes la culminación del desarrollo de su proyecto 'Distrito Universidad' con la próxima apertura del proceso de adjudicación de la parcela R11, una nueva promoción de 175 viviendas en régimen general destinadas a alquiler asequible que eleva a 377 las viviendas que están actualmente en proceso de adjudicación dentro de este gran desarrollo residencial. Las 175 unidades de la parcela R11 estarán distribuidas en tres bloques residenciales de planta baja más cuatro alturas y un cuarto bloque de planta baja más cinco alturas, con tipologías de 2 y 3 dormitorios.
Las rentas previstas oscilan entre 496 y 622 euros mensuales, incluyendo vivienda, garaje y trastero. Las inscripciones de los interesados en optar a estas viviendas se podrán realizan entre el 13 y el 31 de julio.
Con este lanzamiento, Lagoom Living completa Distrito Universidad, un proyecto concebido como la primera smart city VPO destinada a alquiler asequible de España en un modelos de colaboración público- privada. En concreto, las viviendas de dos dormitorios están entre 496 y 512 euros y las de tres dormitorios entre 587 y 625 euros.
La promoción dispone de amplias zonas comunes y equipamientos, entre ellos piscina, juegos infantiles, gimnasio exterior y zonas de coworking.
Proceso de adjudicación
El proceso se realizará en coordinación con el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV), encargado de la gestión de inscripciones, listados, alegaciones y sistema de selección mediante sorteo.
Las inscripciones se podrán realizan entre el 13 y el 31 de julio. Podrán participar aquellas personas que hubieran concurrido en fases anteriores de Distrito Universidad, siempre que no hayan resultado adjudicatarias.
Modelo de colaboración público-privada
El proyecto 'Distrito Universidad' se enmarca en un modelo de colaboración público-privada desarrollado conjuntamente entre el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga. La promoción, con fondos Next Generation de la Unión Europea, está financiada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
'Distrito Universidad' incorpora además una colaboración pionera entre IKEA Málaga y Lagoom Living para facilitar también el acceso al equipamiento del hogar. Los futuros adjudicatarios podrán acceder a ventajas exclusivas para amueblar y equipar sus hogares en condiciones preferentes
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