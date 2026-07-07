Málaga alberga 13 de los 15 municipios de costa más caros de Andalucía para comprar vivienda: así es la lista de precios

El precio de la vivienda en venta en las zonas litorales de España ha experimentado una enorme en los últimos cinco años, llegando a duplicarse e incluso triplicarse en algunos puntos específicos de la geografía. En este contecto, la costa andaluza refleja una "realidad habitacional de dos velocidades" marcada por la "fuerte exclusividad internacional" de la Costa del Sol y la "resistencia de ciertos refugios de accesibilidad" en provincias como Huelva y Almería, según un análisis publicado por el portal Fotocasa donde se comprueba que 13 de los 15 municipios costeros más caros de Andalucía están en Málaga.

Marbella lidera el ranking regional con un precio medio de 5.767 euros el metro cuadrado en junio de 2026, seguida de cerca por Estepona (5.199) y Fuengirola (5.098), todas ellas situadas además en el 'top 15' de los municipios de playa más caros de España. Asimismo, Benalmádena (4.254) y Rincón de la Victoria (3.640) continúan mostrando una tendencia alcista muy acusada, mientras que localidades como Manilva consolidan un espectacular repunte del 161,2% en el acumulado de los últimos cinco años.

En Marbella, Estepona y Fuengirola una vivienda media de 80 metros cuadrados de superficie se va así por encima de los 400.000 euros, mientras que Nerja, Benalmádena, Mijas, Casares, Torremolinos, Manilva, Málaga capital y Rincón de la Victoria se mueve entre los 300.000 y los 400.000 euros. Solo Torrox y Vélez están aún por debajo de ese nivel, con valores medios de 280.000 euros.

Las localidades gaditanas de Tarifa y Conil son las únicas que se cuelan en el top 15 andaluz de precios costeros en una lista dominada por los municipios malagueños de la Costa del Sol.

Un litoral andaluz de dos velocidades, con la Costa del Sol como locomotora

“La vivienda en la costa andaluza muestra una polarización muy evidente que responde al perfil de su demanda Por un lado, la Costa del Sol se ha convertido en uno de los mercados con mayor presión de precios del país, atrayendo un fuerte interés inversor y residencial internacional que compite con las tarifas de los barrios más exclusivos de grandes capitales. Por otro lado, provincias como Huelva y Almería siguen ofreciendo municipios como Lepe o Vícar, que resisten como los últimos reductos de accesibilidad en primera línea de playa, ampliando la brecha de precios dentro de la propia comunidad autónoma", explica la directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa, María Matos.

Una imagen aérea del municipio de Rincón de la Victoria. / Álex Zea

Así, en claro contraste con la Costa del Sol de Málaga, el litoral andaluz también concentra varias de las opciones más asequibles para los compradores en el territorio nacional. El municipio de Lepe, en la provincia de Huelva, se posiciona como la localidad costera más económica del país con un precio medio de 1.133 euros el metro en junio de 2026, lo que representa además un descenso del 16,7% respecto a los 1.088 euros de junio de 2021. Le acompañan en la parte baja de la tabla los municipios almerienses de Vícar (1.263), Adra (1.446) y El Ejido (1.456), así como Sanlúcar de Barrameda (1.815) en la provincia de Cádiz.

Los municipios españoles costeros con el precio más alto: Málaga cuela a tres en el top 15

El creciente interés por comprar una vivienda costera en España ha hecho que el 47% de las ciudades con costa o con acceso a playas analizadas por Fotocasa superen el precio de la media española, que en junio de 2026 se sitúa en 3.133 euros el metro.

De esta manera, las 15 ciudades costeras españolas con el precio medio más alto en junio para comprar son: Santa Eulària des Riu (8.491), Sant Antoni de Portmany (8.284), Eivissa (7.441), Calvià (7.340), Donostia-San Sebastián (7.158), Sitges (6.528), Marbella (5.767), Barcelona (5.368), Palma de Mallorca (5.275), Estepona (5.199), Fuengirola (5.098), Tarifa (5.094), Adeje (4.944), Calpe (4.877), Getxo (4.869).

Imagen aérea de la ciudad de Marbella. / L. O.

De esta manera, por una vivienda de 80 metros en Santa Eulària des Riu se está pidiendo de media 679.302 euros, frente a los 353.298 euros que se ofertaba de media en junio de 2021.