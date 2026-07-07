Málaga autoriza 19 nuevos apartamentos turísticos y 27 cambios de uso de locales antes del 'cerrojazo' urbanístico

Nuevos apartamentos turísticos en Málaga. El Ayuntamiento de Málaga anunció la pasada semana un giro en su política urbanística para frenar el crecimiento del alojamiento turístico, pero ese cambio todavía no se ha traducido en un bloqueo efectivo de nuevas licencias. Mientras el Consistorio ultima la modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), que impedirá durante un máximo de tres años la implantación de nuevos establecimientos de hospedaje en suelo residencial, la Gerencia Municipal de Urbanismo continúa resolviendo expedientes iniciados con anterioridad.

Entre ellos figuran tres proyectos que suman 19 nuevos apartamentos turísticos, así como 27 cambios de uso de locales y oficinas a viviendas, actuaciones que seguirán adelante al haberse tramitado conforme a la normativa vigente antes del anuncio de la futura moratoria.

Aunque pueda parecer una contradicción, la explicación está en los plazos administrativos. La modificación del PGOU aún no ha entrado en vigor y la propia normativa establece que la suspensión de licencias no tendrá carácter retroactivo. Por ello, todos los expedientes que ya habían iniciado su tramitación podrán completar el procedimiento y obtener autorización si cumplen los requisitos técnicos y urbanísticos.

Tres proyectos de apartamentos turísticos

El primero de los expedientes corresponde a un edificio de nueva construcción en la calle Luis Carreras, en el distrito de Carretera de Cádiz. El proyecto contempla ocho apartamentos turísticos y una vivienda, además de las obras necesarias para levantar el inmueble. La licencia llega tras una larga tramitación administrativa, durante la que el promotor tuvo que introducir diversas modificaciones y obtener informes favorables de distintos organismos antes de recibir el visto bueno definitivo.

La calle La Unión con apartamentos turísticos Planos antiguos del barrio de La Unión / AROHA MORENO / ADRIÁN TORRES POSTIGO

A estos se suman otros siete apartamentos turísticos que se ubicarán en un edificio situado entre la calle Duende y la calle Nueva, en pleno Centro Histórico. En este caso, la actuación consiste en transformar siete viviendas existentes en apartamentos turísticos mediante obras de adaptación. El inmueble cuenta además con protección arquitectónica, por lo que el expediente ha requerido autorizaciones específicas en materia de patrimonio histórico.

El tercer proyecto se localiza en la calle Carretería. Urbanismo ha autorizado la rehabilitación de un edificio para convertir cuatro viviendas en apartamentos turísticos, manteniendo un local comercial en la planta baja. La actuación también ha necesitado informes favorables relacionados con patrimonio, arqueología, accesibilidad, prevención de incendios y otros aspectos técnicos antes de obtener la licencia definitiva.

Siguen adelante 27 cambios de uso de locales

Junto a estos proyectos turísticos, Urbanismo también ha resuelto 27 expedientes para transformar locales comerciales y oficinas en viviendas, actuaciones que darán lugar a 32 nuevas viviendas repartidas por distintos barrios de Málaga.

Estos cambios de uso también han sido tramitados con la normativa actualmente vigente y, por tanto, no se verán afectados por la modificación del PGOU anunciada por el Ayuntamiento. Precisamente, este tipo de actuaciones es otra de las prácticas que el Consistorio quiere limitar con la reforma urbanística.

Cuando la nueva regulación entre en vigor, ya no podrán convertirse en viviendas los locales situados en calles principales ni aquellos que tengan fachada o acceso directo a plazas. El objetivo es preservar la actividad comercial en estos espacios y evitar la desaparición de negocios a pie de calle. Además, los locales que sí puedan cambiar de uso deberán cumplir nuevas condiciones de habitabilidad relacionadas con la iluminación natural, la ventilación, las dimensiones mínimas y la altura libre.

La moratoria, pendiente de entrar en vigor

La modificación del PGOU aprobada inicialmente por una Junta de Gobierno Local extraordinaria eliminará la compatibilidad automática entre el uso residencial y el hospedaje. Una vez que el acuerdo sea aprobado por el Pleno y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), quedarán suspendidas durante un máximo de tres años las nuevas solicitudes para implantar hoteles, hostales, pensiones, apartamentos turísticos o viviendas de uso turístico en suelo residencial.

La suspensión, sin embargo, no afectará a los expedientes ya iniciados, que continuarán su tramitación con normalidad. A partir de ese momento, cualquier nuevo proyecto de alojamiento turístico que pretenda implantarse en suelo residencial deberá promover previamente una modificación del planeamiento urbanístico y justificar que responde a un interés general para la ciudad, un procedimiento mucho más complejo que el actual.

Con esta medida, el Ayuntamiento da un nuevo paso en su estrategia para limitar el crecimiento del alojamiento turístico y proteger el parque residencial. En los últimos años ya había restringido la implantación de nuevas viviendas de uso turístico y había vetado su inscripción en aquellos barrios donde este tipo de alojamientos superaban el 8% del parque de viviendas. Ahora, el objetivo es extender esas limitaciones al conjunto de los establecimientos de hospedaje y endurecer también las condiciones para el cambio de uso de locales comerciales a viviendas.

Con Málaga carga contra el PP por las nuevas licencias

La portavoz adjunta de Con Málaga, Toni Morillas, ha acusado al equipo de gobierno del PP de "dinamitar" su propia moratoria sobre los alojamientos turísticos al impulsar, apenas unos días después de anunciarla, la aprobación de 19 nuevas licencias de apartamentos turísticos y 27 cambios de uso de locales comerciales y oficinas a viviendas.

Morillas sostiene que el Ejecutivo municipal "apaga el incendio con una mano y echa gasolina con la otra", al considerar que la moratoria anunciada es "tibia e insuficiente" y que las nuevas autorizaciones evidencian que el Ayuntamiento mantiene un modelo "especulativo y guiado por la codicia". Asimismo, reprocha al PP que no haya aclarado si existen más cargos del partido, además de los ya señalados por la formación, con intereses directos en el negocio de la especulación.

La edil también critica que la futura suspensión de licencias nazca "incumpliendo" el acuerdo plenario que, según recuerda, planteaba una moratoria de al menos cinco años. A su juicio, limitar la medida únicamente al suelo residencial deja abierta la puerta a que los alojamientos turísticos sigan implantándose en otros suelos urbanos, al tiempo que reprocha al Consistorio no actuar con mayor contundencia sobre la transformación de locales comerciales.

Para Morillas, las nuevas licencias que tramita la Gerencia Municipal de Urbanismo ponen de manifiesto que el PP "sigue alimentando un modelo especulativo en el que la codicia prima sobre el interés general de la ciudad" y demuestran, en su opinión, la falta de credibilidad del Gobierno municipal en materia de vivienda y regulación del alojamiento turístico.