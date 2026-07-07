Málaga da el paso definitivo para convertir el Astoria en la sede de la Fundación Unicaja

El Ayuntamiento de Málaga ha dado este martes el paso definitivo para que la Fundación Unicaja pueda instalar su futura sede en el solar de los antiguos cines Astoria y Victoria, en plena plaza de la Merced. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la concesión demanial de la parcela municipal durante 75 años, un acuerdo que permitirá a la entidad desarrollar en este espacio un nuevo centro dedicado a la actividad cultural.

La aprobación llega después de que el Consistorio resolviera el pasado mes de junio el contrato que seguía vinculando la parcela al proyecto del centro escénico municipal diseñado por el estudio Barozzi Veiga. Ese trámite administrativo era imprescindible para poder liberar el suelo y hacer efectiva la cesión a la fundación, una operación que comenzó a tomar forma el pasado febrero con la firma de un protocolo de intenciones entre ambas partes.

Con este acuerdo, el Ayuntamiento culmina un proceso que abre una nueva etapa para uno de los solares más emblemáticos del centro de Málaga, vacío desde el derribo de los antiguos cines en 2019 y protagonista durante años de distintos proyectos que nunca llegaron a materializarse.

La parcela cuenta con una superficie de 1.298,7 metros cuadrados, una edificabilidad máxima de 6.340 metros cuadrados y está valorada en más de 17,5 millones de euros. Su calificación urbanística permite el desarrollo de equipamientos de interés público, lo que ha servido de base para justificar la concesión directa a la Fundación Unicaja.

Imagen de archivo del derribo del edificio de los cines Astoria y Victoria en 2019 / L. O.

Un nuevo foco cultural en la plaza de la Merced

La Fundación Unicaja prevé levantar en este espacio un edificio que combinará su sede institucional con un amplio programa de actividades abiertas al público. El proyecto contempla la celebración de conciertos, exposiciones, talleres, conferencias y otras iniciativas culturales, educativas y sociales.

Aunque el diseño definitivo todavía no se ha dado a conocer, la memoria presentada por la entidad recoge la intención de convocar un concurso internacional de arquitectura para desarrollar un edificio singular, integrado en el entorno urbano y compatible con la conservación de los restos arqueológicos existentes en el subsuelo.

Entre los espacios previstos figura un auditorio con capacidad para alrededor de 500 personas, varias salas de exposiciones, zonas destinadas a talleres y actividades culturales, espacios para la sede de la fundación e incluso una cafetería en la cubierta del edificio.

La concesión tendrá una duración de 75 años. A cambio del uso del suelo municipal, la Fundación Bancaria Unicaja abonará un canon anual de 411.083,58 euros, calculado a partir de la valoración urbanística de la parcela. Según los datos municipales, el terreno tiene un valor de tasación de 10,42 millones de euros para el cálculo de la concesión, mientras que el valor total del suelo supera los 17,5 millones.

El final de un largo recorrido

La aprobación de este martes supone el desenlace de un proceso que se ha prolongado durante años. Tras la demolición de los antiguos cines Astoria y Victoria en 2019, el Ayuntamiento impulsó la construcción de un gran centro escénico municipal e incluso adjudicó el diseño del edificio al estudio de arquitectura Barozzi Veiga. Sin embargo, el proyecto acabó paralizado y finalmente fue descartado.

La resolución de ese contrato, formalizada el pasado junio tras el pago de una indemnización al estudio de arquitectura, despejó definitivamente el camino para que la parcela pudiera destinarse al nuevo proyecto de la Fundación Unicaja.

Con la concesión ya aprobada, el siguiente paso será la formalización del título concesional y el desarrollo del proyecto arquitectónico, que transformará uno de los solares más conocidos del centro histórico de Málaga en un nuevo equipamiento cultural.