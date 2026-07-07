Málaga publica la lista provisional para el sorteo de 91 VPO en alquiler en la Universidad: 6.181 aspirantes optan a viviendas de hasta 512 euros al mes

La búsqueda de una vivienda en alquiler a precio asequible sigue siendo uno de los grandes retos en Málaga. En ese contexto, cada nueva promoción protegida despierta un fuerte interés entre quienes cumplen los requisitos para acceder a una renta más moderada que la del mercado libre.

El Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga (IMV) ha dado un nuevo paso en el proceso para adjudicar 91 viviendas protegidas en alquiler en régimen general en el sector Universidad, promovidas por Lagoom Living en la parcela R15. La lista provisional de personas admitidas para participar en el sorteo ya puede consultarse en la web del IMV.

Lista de admitidos para una VPO en Málaga de las 91 que hará Lagoom Living junto a la Universidad Lista de admitidos para una VPO en Málaga de las 91 que hará Lagoom Living junto a la Universidad

Más de 6.700 solicitudes para 91 viviendas en alquiler protegido

La promoción ha recibido 6.745 solicitudes, de las que finalmente han sido admitidas de forma provisional 6.181, una vez retiradas las solicitudes duplicadas. Estas personas podrán optar al sorteo siempre que superen el periodo de alegaciones y figuren después en la lista definitiva.

El Ayuntamiento de Málaga publicará más adelante la relación definitiva de admitidos y la fecha del sorteo. Ese procedimiento será retransmitido en directo a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Málaga.

Viviendas de VPO de Lagoom Living en el sector de la Universidad. / L. O.

Viviendas de dos dormitorios, garaje y trastero

La promoción de la parcela R15 está compuesta por 91 viviendas de dos dormitorios. De ellas, cinco están adaptadas para personas con movilidad reducida. La superficie de los pisos ronda los 70 metros cuadrados y las rentas de alquiler no superan los 512 euros al mes.

A esa cantidad habrá que sumar los gastos de comunidad. Todas las viviendas cuentan, además, con una plaza de aparcamiento y un trastero asociados. Según los datos facilitados, la renta de las viviendas es de 5,54 euros por metro cuadrado al mes, mientras que en aparcamientos y trasteros se fija en 3,75 euros por metro cuadrado al mes.

Terrenos de Buenavista, donde también se pretende desarrollar la construcción de viviendas. / L.O.

Una promoción dentro del plan de VPO del sector Universidad

Estas 91 viviendas forman parte de una operación más amplia en el sector Universidad. La parcela R15 se incluye en uno de los suelos del concurso público impulsado por el Ayuntamiento de Málaga para adjudicar el derecho de superficie de cuatro parcelas durante 75 años a canon cero.

Lagoom Living resultó adjudicataria de ese concurso para construir 530 viviendas protegidas en alquiler. Esta actuación corresponde a la segunda fase de desarrollo del ámbito, donde están previstas 1.006 VPO en alquiler. El Ayuntamiento ya promueve en la zona 476 viviendas en cinco promociones, tres en construcción y dos finalizadas.

Una imagen proyectada de las VPO en la parcela R11, en el proyecto 'Distrito Universidad' de Lagoom Living en Málaga. / L. O.

Fondos europeos, suelo municipal y financiación privada

El pliego de la licitación se apoyó en el convenio firmado en noviembre de 2022 entre el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España. A través de ese acuerdo, el Ayuntamiento, mediante la Sociedad Municipal de Viviendas de Málaga S.L., recibió una subvención máxima de 26,5 millones de euros para la promoción de las 530 viviendas por parte de la adjudicataria.

De esa cantidad, 25.647.288 euros proceden del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea mediante los fondos Next Generation. El Consistorio aporta suelo valorado en 13.577.792 euros, mientras que Lagoom Living participa con fondos propios y financiación concedida por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) por importe de 59,3 millones de euros.