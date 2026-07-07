Arranca la actividad de Núcleo, el polo de innovación en semiconductores vinculado al IMEC en el PTA de Málaga

Núcleo, el primer polo de innovación de semiconductores en España que integra formación, incubación y emprendimiento, ha arrancado este martes su actividad en Málaga impulsado por el Ayuntamiento de la capital y vinculado a la futura llegada del centro del insituto belga IMEC. El espacio, ubicado en las instalaciones de Promálaga Coworking en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), cuenta con una superficie de 1.500 metros cuadrados y capacidad para incubar a más de 20 empresas especializadas en microelectrónica, semiconductores y fotónica, además de 40 puestos de trabajo compartido.

Según ha recordado el Ayuntamiento, este proyecto nace con el objetivo de "consolidar a Málaga como un referente internacional en innovación y desarrollo de microelectrónica", ofreciendo programas de emprendimiento, formación especializada y transferencia de conocimiento para startups, empresas tecnológicas e investigadores. Núcleo desarrollará programas de preincubación, incubación y aceleración orientados a fortalecer la competitividad de startups y compañías tecnológicas.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha visitado este martes las instalaciones acompañado por la concejala delegada de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones, Alicia Izquierdo. En el acto también han estado presentes el director general de Innova IRV, Eduardo Valencia; el director de la Fundación imec Spain, Karel Van Gils; el director de Proyectos de Políticas Públicas de Fundación EOI, Fernando Garrido; el rector de la Universidad de Málaga (UMA), Teodomiro López; y el director general de Málaga TechPark, Felipe Romera.

Durante la visita, los asistentes han recorrido las instalaciones de Núcleo y han conocido de primera mano los espacios destinados a la incubación de empresas, las líneas de actuación del proyecto y los primeros programas se desarrollarán en este nuevo polo de innovación.

Un polo de microelctróncia "único en España"

De la Torre ha dicho a los periodistas que 'Núcleo' sigue la misma filosofía del Polo Nacional de Contenidos Digitales, aunque dedicado a la microelectrónica, y es "el único en España" con estas características al contar con una "triple condición de formación, incubación y emprendimiento" en una sola temática.

La inauguración de Núcleø, el Polo de Innovación en Semiconductores impulsado por el Ayuntamiento de Málaga y vinculado al IMEC. / Gregorio Marrero

Este espacio actuará como un punto de encuentro para la transferencia de conocimiento entre la universidad, investigación y el tejido empresarial, con el fin de facilitar la creación de oportunidades de negocio y el desarrollo de proyectos innovadores.

En su intervención, Van Gils ha dicho que con este espacio "está clara la apuesta de crear el ecosistema para investigación y desarrollo de microchips", y ha expresado su confianza en "poder contribuir y aprender" de éste desde IMEC, cuyo centro en Málaga empezará las obras en 2027.

Se ha mostrado convencido del papel estratégico de este proyecto, que brinda una "oportunidad" para posicionar a Málaga, España y Europa como "referentes imprescindibles para la era de la inteligencia artificial".

Tras reconocer que el camino "no ha sido fácil siempre", se ha mostrado convencido de que no han podido elegir "mejor ubicación" para la primera sala blanca de IMEC fuera de Bélgica.

Por su parte, el representante de la Fundación EOI, Fernando Garrido, ha alabado la estrategia de la ciudad, que ha conseguido "un hito que viene de una visión" y se ha comprometido a trabajar para generar un ecosistema de emprendedores en torno al Imec y al desarrollo de programas formativos para ayudar a los jóvenes en este ámbito.

Inauguración de Núcleø. / Gregorio Marrero

Ordenador cuántico

El rector de la UMA, Teodomiro López, ha puesto en valor el papel del talento que es propio de la Universidad, y ha recordado que en octubre la institución contará con el primer ordenador cuántico de más potencia a nivel nacional.

Por su parte, Romera ha destacado la "ambición" de que la microelectrónica sea "uno de los vectores más relevantes" para que Málaga se convierta en un gran nodo de innovación global en los próximos años.

La anécdota de la jornada ha venido de la mano del Mundial de fútbol, ya que el director de Imec en España ha manifestado de cara al España-Bélgica de cuartos de final: "Tengo a España en mi corazón, pero este viernes ¡que gane el mejor!", mientras que el alcalde de Málaga ha recordado que España y Bélgica son "dos de los ocho mejores equipos del mundo" al estar en cuartos, lo que es "un hito", y también ha deseado la victoria al mejor.

Núcleo: emprendimiento, formación y transferencia de conocimiento

Promálaga ha suscrito dos convenios con la Fundación EOI, entidad adscrita al Ministerio de Industria y Turismo, para el desarrollo de programas de emprendimiento y capacitación profesional vinculados a la industria de la microelectrónica y los semiconductores.

Estas iniciativas permitirán impulsar itinerarios de creación y consolidación de empresas innovadoras, así como programas formativos especializados dirigidos principalmente a jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con el objetivo de favorecer su inserción laboral en un sector de alto valor añadido y creciente demanda de profesionales cualificados.

Además, Núcleo ya ha comenzado a acoger actividades orientadas a la generación de conocimiento y la formación especializada. Entre ellas destaca el taller internacional de diseño de chips con Tiny Tapeout, impartido por Matt Venn, una iniciativa que permitió a estudiantes, profesionales y personas interesadas en el hardware abierto conocer de forma práctica el proceso completo de diseño y validación de circuitos integrados.

"Con este proyecto, Málaga refuerza su posicionamiento como ecosistema de referencia para la innovación tecnológica, favoreciendo la conexión entre talento, emprendimiento, investigación e industria en uno de los sectores con mayor proyección de futuro", ha señalado el Consitorio.