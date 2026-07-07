Nuevas exclusivas de la San Diego Comic-Con Málaga: habrán regalos para quienes ya han comprado su entrada

La segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga sigue desvelando novedades de cara a su celebración, del 1 al 4 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA). La convención ha anunciado nuevas exclusivas para los fans, entre ellos regalos para quienes ya han adquirido sus entradas y una apuesta reforzada por la experiencia digital del visitante.

Regalos para los fans que ya tienen entrada

La organización también ha anunciado una serie de regalos para los aficionados que ya han comprado sus entradas, como gesto de agradecimiento "por la confianza" mostrada hasta ahora. Entre esos obsequios habrá una lámina exclusiva de Jorge Jiménez, que se entregará a los compradores cuando llegue la convención.

Además, para facilitar la experiencia de los asistentes, la San Diego Comic-Con Málaga regalará un crédito de 20 euros por entrada a los fans que ya han adquirido sus tickets. Una medida que quiere agradecer a los fans “una vez más su confianza”. Las entradas para la convención siguen a la venta, por lo que los aficionados aún pueden adquirir sus pases para alguno de los cuatro días de celebración.

Dos carteles oficiales para la edición de 2026

Otra de las novedades será que este año no habrá un único cartel oficial, sino dos carteles de colección. El primero ha sido creado por Mingjue Helen Chen, artista visual conocida por su trabajo en producciones como K-Pop Demon Hunters. La ilustración presenta un paisaje de Málaga como telón de fondo y reúne a distintos héroes que se unen para superar retos.

El segundo cartel oficial llevará la firma de John Romita Jr., una de las grandes leyendas del cómic estadounidense y nombre especialmente vinculado al universo Marvel. Su obra se incorporará así al apartado gráfico de una edición que quiere reforzar el peso del cómic dentro de la programación.

Una app para planificar la visita

La experiencia del público comenzará antes de llegar al recinto. La organización prepara una app y un portal oficial en los que se concentrará toda la información práctica de esta edición: el mapa del recinto, la planificación de invitados, las actividades, los horarios y los contenidos previstos durante los cuatro días.

Esta herramienta también servirá para organizar la visita y, cuando se active el servicio, gestionar la reserva de fotos y firmas con los invitados. El objetivo es que el público pueda consultar la información del evento con antelación y descargar los datos necesarios para moverse con más facilidad por la convención.

El reto de reducir los tiempos de espera

La organización admite que, en un evento de estas dimensiones, será difícil evitar por completo las colas. Sin embargo, el objetivo para esta segunda edición es que los tiempos de espera "sean razonables" y que los asistentes tengan alternativas para aprovechar el día mientras esperan acceder a determinados espacios o actividades.