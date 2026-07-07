Eugenio Gross contará con un segundo aparcamiento durante las obras del metro de Málaga

El metro de Málaga avanza en su ampliación, aunque las obras continúan generando malestar entre los vecinos afectados. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha iniciado los trabajos para habilitar un segundo aparcamiento paliativo en la calle Jorge Loring, con el objetivo de compensar la pérdida de plazas de estacionamiento provocada por las obras. El segundo tramo de prolongación del metro de Málaga al futuro Hospital Virgen de la Esperanza, entre Hilera y Eugenio Gross, ha reducido de forma considerable los espacios disponibles para aparcar, una situación que sigue generando quejas entre los residentes de la zona.

El nuevo espacio sumará 32 nuevas plazas de aparcamiento junto a las otras 32 existentes en el primer estacionamiento. Según ha indicado la Junta en el comunicado, una de las plazas disponibles estará reservada a personas con movilidad reducida. Y estarán disponibles en dos meses y medio.

Una renovación urbana más allá del metro

No sólo se creará nuevos espacios de aparcamiento paliativo. El espacio urbano tendrá una renovación con la ampliación de las aceras, la mejora del pavimiento y la sustitución. El parque infantil de la zona se reubicará a una zona verde cercana, en la esquina de las calles Leopoldo Morante y Juan Sánchez.

La calle Jorge Loring, paralela a Eugenio Gross. / Google Earth

Además de los cambios anteriores, el proyecto incluye la renovación del alumbrado público y la reposición de la señalización como aparcamiento público. Para la renovación de la red de aguas pluviales se contempla la generación de nuevos imbornables con buzón y la mejora del alumbrado público con la renovación de las existente y tres nuevas columnas de luz.

Los naranjos actuales se sustituirán con la incluisión de siete ejemplares de morera blanca. Y se van a colocar numerosos plantones de especies con flores.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz, ha indicado: "Las nuevas plazas de aparcamientos muestran que el objetivo del Gobierno de Juanma Moreno es, además de llevar el metro de Málaga al nuevo hospital, minimizar las molestias que pueda ocasionar una obra de esta envergadura".

La actuación se lleva acabo a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andaluicía en coordinación con el distrito Bailén-Miraflores del Ayuntamiento de Málaga. La actuación está enmarcada dentro de las actuaciones de movilidad asociada a la ejecución del tramo dos de la prolongación del metro de Málaga al futuro Hospital Virgen de la Esperanza.

Las obras de la segunda etapa comenzaron hace un año y avanzan total normalidad. Ya se encuentra con el 40% de las pantallas ejecutadas y, en breve, comenzarán con los trabajos de extensión de la losa de cubierta, que son los muros longitudinales que definen el recinto del tunel, al inicio del tramo, en la calle Santa Elena.