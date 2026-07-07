Pedro Francisco Sánchez: «Esperamos poder decir que el Bosque Urbano de Málaga se queda»

«Esperamos que, cuando salga la resolución judicial, podamos decir que el Bosque Urbano se queda», comenta Pedro Francisco Sánchez.

El portavoz de la plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga se muestra optimista sobre las posibilidades de contar con un bosque urbano en las casi 18 hectáreas de los antiguos terrenos de Repsol, cuando, como explica, están «en la fase final» del más importante de los tres recursos contencioso-administrativos pendientes -de los cuatro que ha presentado la plataforma-, porque «impugna indirectamente el plan general»; el PGOU actual.

Los terrenos de Repsol, calificados como zona verde en el PGOU de 1983. / OMAU

En concreto, precisa a La Opinión, de este importante recurso «ya se han presentado las conclusiones por ambas partes, y si el juzgado no pide ninguna aclaración, ya estaríamos a la espera de sentencia».

Pedro Francisco Sánchez aclara que, aunque el contencioso impugna la venta de los terrenos, en realidad impugna lo planificado por el PGOU de 2011 en este solar.

El principio de no regresión planificadora de zonas verdes

Como detalla, uno de los argumentos que plantean es que lo proyectado en Repsol va en contra del principio jurídico de no regresión planificadora de zonas verdes. En este caso, el que en el PGOU de 1983 se contemplaran las casi 18 hectáreas como zona verde, para quedar reducidas a un parque de 6,5 hectáreas en el PGOU actual.

«Si en un plan de ordenación urbana se han establecido unos terrenos como zona verde, el poder ‘retroceder’ eso a zona urbanizable tiene que estar muy bien argumentado y justificado por un interés general. Y entendemos que, en este caso, no hay una justificación suficiente atendiendo al interés general», sostiene.

Miembros de la plataforma ciudadana Bosque Urbano Málaga, en la antigua parcela de Respsol en enero, cuando cumplieron diez años. / Álex Zea

Sin conexión con la MA-20

Otro argumento que emplea la plataforma ciudadana es que el plan de Movilidad contemplado en el PGOU «no es viable, no se puede hacer y por eso el Ayuntamiento debería haber descartado el proyecto, o incluso los propios promotores, porque no cuentan con lo básico: un plan de Movilidad».

En este sentido, recordó la información adelantada por este diario, según la cual el Ayuntamiento admitió que no había encontrado «una solución razonable» para conectar el Bulevar Adolfo Suárez con la MA-20; una comunicación que para el Ministerio de Transportes no es posible, porque incumple la normativa vigente de Carreteras. Si continuara la situación, dejaría todo el tráfico de la parcela sin salida directa a la Ronda Oeste.

El Bulevar Adolfo Suárez, a su paso por los terrenos de Repsol, en 2022. / A.V.

«Promálaga, a petición del Ayuntamiento, dice que ese plan de Movilidad no es viable y que no hay alternativa, que es lo más preocupante. Y para todo lo que se quiere hacer ahí, lo básico es, como mínimo, asegurar las infraestructuras que permitan la movilidad, por eso es otro de los motivos para impugnar el plan general», detalla.

Tercera campaña de micromecenazgo

Además, y como informó La Opinión, la plataforma Bosque Urbano Málaga sigue adelante con la tercera campaña de micromecenazgo en goteo.org, después de que suspendiera la anterior, el pasado otoño, a causa de la DANA de Valencia, para que la ayuda pudiera destinarse a las víctimas.

Como informa Pedro Francisco Sánchez, la plataforma ha superado la cantidad mínima que se había planteado recaudar (9.000) y rebasa los 12.000 euros, a más de un mes de la finalización de la campaña, que tiene como meta óptima recaudar 31.000 euros. Hasta la fecha, han contribuido más de 200 personas.

Una de las últimas infografías del proyecto de bosque urbano en los antiguos terrenos de Repsol. / Plataforma BUM Málaga

«El haber superado el mínimo de 9.000 euros nos permite tener la tranquilidad a la hora de afrontar esos gastos que van a llegar», explicó, e hizo referencia tanto a los de los tres recursos en marcha, y que incluye la realización de informes periciales en dos de ellos, hasta «seguir con las plantaciones y con los riegos».

«Si llegamos a 20.000 euros o a 15.000, aunque no se haya llegado al óptimo, con lo que se ha conseguido nos permite seguir adelante, y se buscarían otras formas de financiación», resalta, al tiempo que quiere agradecer «muchísimo, cualquier aportación que nos hagan, porque entendemos que la situación económica de la gente es complicada», destacó el portavoz de Bosque Urbano Málaga.